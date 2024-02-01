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Published Сегодня, 02:20

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Девушка продает невинность

Мусульманка из Новосибирска продает невинность за 20 тысяч долларов

1 февраля 2024, 02:20
Фото: Изображение Midjourney
Девушка продает невинность
В Новосибирске молодая женщина, исповедующая ислам, решила продать свою девственность за 20 тысяч долларов. Она объяснила свое решение тем, что не хочет выходить замуж за мусульманина. Соответствующее объявление было размещено на одном их сайтов.

В анкете девушка описала себя как фельдшера с привлекательной внешностью и фигурой. Она также упомянула, что все мужчины никогда не видели ее без хиджаба.

Молодая женщина заявила, что она осталась нетронутой и не имела никаких отношений. Ее решение продать девственность обусловлено тем, что она не хочет выходить замуж за мусульманина. Она просто хотела разнообразить свою жизнь.

Напомним, ранее 18-летняя девушка из Новосибирска продавала девственность за 15 тысяч долларов. В рублях это составляет около 1,38 миллиона.

18-летняя девушка из Новосибирска продает девственность за 15 тысяч долларов
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#Общество#Новосибирск#Эмилия Губарева#Девушка#Девственность#18+
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