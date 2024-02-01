Мусульманка из Новосибирска продает невинность за 20 тысяч долларов

Posted Сегодня, 02:20
Published Сегодня, 02:20
Modified Сегодня, 02:22
Updated Сегодня, 02:22
В анкете девушка описала себя как фельдшера с привлекательной внешностью и фигурой. Она также упомянула, что все мужчины никогда не видели ее без хиджаба.
Молодая женщина заявила, что она осталась нетронутой и не имела никаких отношений. Ее решение продать девственность обусловлено тем, что она не хочет выходить замуж за мусульманина. Она просто хотела разнообразить свою жизнь.
Напомним, ранее 18-летняя девушка из Новосибирска продавала девственность за 15 тысяч долларов. В рублях это составляет около 1,38 миллиона.