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Published Сегодня, 14:08

Modified Сегодня, 14:10

Updated Сегодня, 14:10

Четвертый мост планируют достроить в первом квартале 2024 года

На четвертый мост в Новосибирске выделили более 700 миллионов рублей

1 февраля 2024, 14:08
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Четвертый мост планируют достроить в первом квартале 2024 года

В Новосибирске направили 737 миллионов рублей на завершение четвертого моста

Четвертый мост через Обь в Новосибирске должен был завершен в декабре 2023 года. Однако из-за внезапного демарша ГК «ВИС» и споров с региональным правительством сдача объекта перенесена на первый квартал 2024 года. Тем временем концессионер получил новый транш на строительные работы.

В настоящий момент 737 миллионов рублей уже поступили на счет Сибирской концессионной компании. Средства направлены из бюджета Новосибирской области.

«Спланирован объем работ на ближайшие два месяца. Завершение монолитных работ по тоннелю над Транссибом, устройство бетонного основания рампы тоннеля в створе улицы Станиславского и бетонных фундаментов под шумозащитные экраны, отсыпка дорожного полотна на участке в районе канализационного коллектора», — цитирует «РБК Новосибирск» пресс-службу ГК «ВИС».
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При этом 3,3 миллиарда рублей, выделенных Правительством РФ, так и остались заблокированными.

Напомним, что в ГК «ВИС» сменился генеральный директор.

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