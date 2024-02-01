На четвертый мост в Новосибирске выделили более 700 миллионов рублей

В Новосибирске направили 737 миллионов рублей на завершение четвертого моста

Четвертый мост через Обь в Новосибирске должен был завершен в декабре 2023 года. Однако из-за внезапного демарша ГК «ВИС» и споров с региональным правительством сдача объекта перенесена на первый квартал 2024 года. Тем временем концессионер получил новый транш на строительные работы.