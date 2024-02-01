На четвертый мост в Новосибирске выделили более 700 миллионов рублей

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
В настоящий момент 737 миллионов рублей уже поступили на счет Сибирской концессионной компании. Средства направлены из бюджета Новосибирской области.
«Спланирован объем работ на ближайшие два месяца. Завершение монолитных работ по тоннелю над Транссибом, устройство бетонного основания рампы тоннеля в створе улицы Станиславского и бетонных фундаментов под шумозащитные экраны, отсыпка дорожного полотна на участке в районе канализационного коллектора», — цитирует «РБК Новосибирск» пресс-службу ГК «ВИС».
При этом 3,3 миллиарда рублей, выделенных Правительством РФ, так и остались заблокированными.
Напомним, что в ГК «ВИС» сменился генеральный директор.