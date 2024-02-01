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У главы НСО — день рождения

Новосибирский губернатор Андрей Травников празднует день рождения: его редкие фото

1 февраля 2024, 02:46
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
У главы НСО — день рождения

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отмечает день рождения

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников 1 февраля отмечает свой день рождения, ему исполнилось 53 года.

Андрей Травников родился в городе Череповец, Вологодской области. После окончания школы, он получил образование электромонтера в металлургическом колледже.

После нескольких лет работы в этой сфере, Травников решил заняться политикой. Сначала он стал первым заместителем мэра Череповца в 2010 году, а уже через год занимал должность врио градоначальника.

губернатор Андрей Травниковгубернатор Андрей Травников
губернатор Андрей Травниковгубернатор Андрей Травников
губернатор Андрей Травниковгубернатор Андрей Травников
У Андрея Травникова двое детей — Дмитрий и Дарья. На фото в центре — Дмитрий ТравниковУ Андрея Травникова двое детей — Дмитрий и Дарья. На фото в центре — Дмитрий Травников
губернатор Андрей Травниковгубернатор Андрей Травников
губернатор Андрей Травников
Фото: с архивов правительства НСО и Вологодской области, мэрии Череповца

В 2012 году он стал первым заместителем губернатора своей родной области. И только в 2016 году он стал мэром Вологды.

В 2017 году Травников временно был назначен исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области. После выигрыша на выборах с поддержкой 64,52% голосов, он официально стал губернатором. В 2023 году на выборах он набрал 75,72% голосов избирателей.

Травников живет в Новосибирске вместе со своей женой и младшим сыном. У него также есть старшая дочь, которая училась в Санкт-Петербурге.

Против переноса столицы в Новосибирск высказался губернатор Андрей Травников
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