Новосибирца 14 лет абьюзила жена — откровенная история экс-супруга

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
Новосибирец почти 14 лет подвергался психологическому и физическому насилию со стороны своей жены. Он не мог признаться самому себе, что стал жертвой такого обращения. Эту историю он рассказал изданию «Горсайт».
На первых порах отношений Семёна с Евой (имена изменены) казались идеальными. Когда они жили вместе с его родителями, всё было спокойно. Но после того, как пара сняла собственное жилье, начались скандалы. Женщина постоянно проявляла ревность без причины, выкидывала его вещи с балкона и кидалась в него бутылками.
Семён объясняет, что финансовая сторона отношений стала крючком, на который абьюзер нанизывает свою жертву. Человек начинает контролировать финансы партнёра и принимает полный контроль над ними. Ограничения оправдываются заботой и постоянными словами: «Я хочу сделать лучше для тебя».
Постепенно женщина ограничивала круг друзей Семёна, утверждая, что они плохие для него. Женщина следила за каждым его шагом, постоянно звонила и писала весь рабочий день, проявляла чрезмерную ревность.
Один из серьезных конфликтов произошел примерно через год после свадьбы, когда Семён улыбнулся коллеге перед женой. Ей не понравилось это и она обвинила его в измене. В ходе долгого скандала Ева взяла бутылку и разбила ее о мужа. После этого мужчина сбежал, но позже вернулся. Между супругами состоялся разговор, в котором возлюбленная обещала исправиться, однако этого не произошло.
Муж множество раз пытался окончательно расстаться, но всегда возвращался. В 2018 году он впервые попросил развод. Тогда Ева открыто призналась ему в своей детской травме. Семён решил дать отношениям еще один шанс и помочь своей жене, но ничего не изменилось. После 2018 года Ева стала кидаться посудой, шантажировать самоубийством, что было манипуляцией. Во время одного из конфликтов она сломала телефон Семёна пополам и выбросила его в мусорное ведро.
Позднее Ева сама подала на развод. Летом 2023 года пара официально разошлась. Долгое время сибиряка продолжало тянуть к экс-жене, но потом она «обрубила» всю связь и перестала с ним общаться.
Семён прочитал много литературы и посмотрел множество видео об абьюзе после расставания. Он пришел к выводу: жертва абьюза сама должна понять, что она на самом деле является жертвой. Это даст шанс выйти из этого страдания.
Он отмечает, что для мужчин особенно трудно осознать это. Он смог рассказать своим друзьям о своей ситуации только после развода. Важно, чтобы человек, выходя из абьюзивных отношений, сначала перестроил себя, а новые отношения придут позже.