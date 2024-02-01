Новосибирца 14 лет абьюзила жена — откровенная история экс-супруга

Муж множество раз пытался окончательно расстаться, но всегда возвращался. В 2018 году он впервые попросил развод. Тогда Ева открыто призналась ему в своей детской травме. Семён решил дать отношениям еще один шанс и помочь своей жене, но ничего не изменилось. После 2018 года Ева стала кидаться посудой, шантажировать самоубийством, что было манипуляцией. Во время одного из конфликтов она сломала телефон Семёна пополам и выбросила его в мусорное ведро.