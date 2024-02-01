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Февраль будет богат на магнитные бури

Осторожно, Солнце: когда новосибирцам ждать магнитных бурь в феврале-2024

1 февраля 2024, 01:20
Фото: Изображение Midjourney
Февраль будет богат на магнитные бури

Новосибирцам перечислили периоды магнитных бурь в феврале

Наступивший февраль 2024 года будет весьма неспокойным из-за геомагнитного возмущения. Новосибирцев предупреждают сразу о трех геомагнитных бурях.

Согласно прогнозам ученых, малая магнитная буря третьей степени произойдет 11 февраля. Возмущение в четыре балла продолжит мучить метеозависимых новосибирцев 12 февраля. Однако пик геомагнитных бурь придется на 17,19 и 27 февраля.

При этом новосибирцам-гипертоникам следует быть осторожными 10 и 24 февраля, приходящиеся на новолуние и полнолуние. В эти дни произойдут резкие перепады атмосферного давления.

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Врачи советуют избегать физических нагрузок и стрессов. По возможности нужно не выходить на улицу и обязательно принять все лекарства. Под рукой должен быть тонометр. Для улучшения самочувствия полезно пить воду и налегать на растительную пищу.

Напомним, что недавно новосибирцы могли увидеть Волчью Луну.

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#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Здоровье#Магнитные бури#Александр Ляхов
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