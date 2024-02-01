Осторожно, Солнце: когда новосибирцам ждать магнитных бурь в феврале-2024

Posted Сегодня, 01:20
Published Сегодня, 01:20
Modified Сегодня, 01:20
Updated Сегодня, 01:20
Согласно прогнозам ученых, малая магнитная буря третьей степени произойдет 11 февраля. Возмущение в четыре балла продолжит мучить метеозависимых новосибирцев 12 февраля. Однако пик геомагнитных бурь придется на 17,19 и 27 февраля.
При этом новосибирцам-гипертоникам следует быть осторожными 10 и 24 февраля, приходящиеся на новолуние и полнолуние. В эти дни произойдут резкие перепады атмосферного давления.
Врачи советуют избегать физических нагрузок и стрессов. По возможности нужно не выходить на улицу и обязательно принять все лекарства. Под рукой должен быть тонометр. Для улучшения самочувствия полезно пить воду и налегать на растительную пищу.
Напомним, что недавно новосибирцы могли увидеть Волчью Луну.