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Подрядчика будут судить за мошенничество с муниципальным контрактом в НСО

Подрядчик обманул администрацию Бердска на 300 тысяч — возбуждено уголовное дело

1 февраля 2024, 07:26
Фото: пресс-служба прокуратуры Новосибирской области

Подрядчика будут судить за мошенничество с муниципальным контрактом в НСО

В Бердске Новосибирской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве при исполнении муниципального контракта, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Руководство ООО «Ремонтно-строительное управление „Сибирь“» на 300 тысяч рублей завысило стоимость работ при установке забора вокруг территории эко-парка «Школьный». В акте подрядчик указал более дорогие материалы.

Компания выполняла контракт в рамках нацпроекта «Комфортная городская среда».

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере с использованием служебного положения (по ч. 3 ст. 159 УК РФ). Расследование находится на контроле в прокуратуре.

Фото: пресс-служба прокуратуры НСО

Управление природных ресурсов Бердска заключило контракт на благоустройство территории возле школы №11 в 2022 году. Общая стоимость работ превысила 30 млн рублей. Победитель торгов — ООО «РСУ „Сибирь“» — должен был выполнить ряд работ по благоустройству, включая земляные работы.

Справка

Согласно информации системы СПАРК, ООО «РСУ „Сибирь“» зарегистрирована 21 февраля 2011 года. Генеральный директор — Артем Новиков. За 13 лет компания заключила 72 договора по госконтрактам. Один контракт завершен с неустойкой.

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#Происшествия#Новосибирск#Мошенничество#Уголовное дело#Нацпроект#Алёна Рогонова#Прокуратура Новосибирской области
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