Подрядчик обманул администрацию Бердска на 300 тысяч — возбуждено уголовное дело

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
Руководство ООО «Ремонтно-строительное управление „Сибирь“» на 300 тысяч рублей завысило стоимость работ при установке забора вокруг территории эко-парка «Школьный». В акте подрядчик указал более дорогие материалы.
Компания выполняла контракт в рамках нацпроекта «Комфортная городская среда».
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере с использованием служебного положения (по ч. 3 ст. 159 УК РФ). Расследование находится на контроле в прокуратуре.
Управление природных ресурсов Бердска заключило контракт на благоустройство территории возле школы №11 в 2022 году. Общая стоимость работ превысила 30 млн рублей. Победитель торгов — ООО «РСУ „Сибирь“» — должен был выполнить ряд работ по благоустройству, включая земляные работы.
Справка
Согласно информации системы СПАРК, ООО «РСУ „Сибирь“» зарегистрирована 21 февраля 2011 года. Генеральный директор — Артем Новиков. За 13 лет компания заключила 72 договора по госконтрактам. Один контракт завершен с неустойкой.