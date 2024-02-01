«Полная естественность»: новосибирский врач рассказал про грудь Юлии Снигирь

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
Modified Сегодня, 09:43
Updated Сегодня, 09:43
По мнению сибиряков, сорокалетняя актриса в фильме выглядит неестественно, а пышные формы могли быть сгенерированы нейросетью. Особенно зрители сравнивают постельную сцену и бал у Сатаны.
Однако врачи спешат разочаровать злопыхателей.
«Грудь абсолютно натуральная. Возможно, слегка подкорректированная, но импланты в норме скрыты под кожей и не пальпируются», — рассказал VN.ru врач-хирург высшей категории, пластический хирург, кандидат медицинских наук Илья Назаров.
Также врач заметил, что актриса умеет следить за собой. «Идеальные формы в таком возрасте сохраняются очень редко», — отметил Илья Назаров.
Напомним, что многие новосибирцы подвергли «Мастера и Маргариту» критике.