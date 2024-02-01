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Posted Сегодня, 09:41

Published Сегодня, 09:41

Modified Сегодня, 09:43

Updated Сегодня, 09:43

Юлия Снигирь находится в хорошей форме

«Полная естественность»: новосибирский врач рассказал про грудь Юлии Снигирь

1 февраля 2024, 09:41
Фото: Кинопоиск
Юлия Снигирь находится в хорошей форме

Новосибирский маммолог рассказал, как Юлия Снигирь сохранила идеальную грудь

25 января в российский прокат вышел фильм «Мастер и Маргарита». Главную женскую роль в картине сыграла Юлия Снигирь. Многие новосибирцы задаются вопросом о формах актрисы.

По мнению сибиряков, сорокалетняя актриса в фильме выглядит неестественно, а пышные формы могли быть сгенерированы нейросетью. Особенно зрители сравнивают постельную сцену и бал у Сатаны.

Однако врачи спешат разочаровать злопыхателей.

«Грудь абсолютно натуральная. Возможно, слегка подкорректированная, но импланты в норме скрыты под кожей и не пальпируются», — рассказал VN.ru врач-хирург высшей категории, пластический хирург, кандидат медицинских наук Илья Назаров.
Кадр из фильмаКадр из фильма
Кадр из фильма
Фото: Кинопоиск

Также врач заметил, что актриса умеет следить за собой. «Идеальные формы в таком возрасте сохраняются очень редко», — отметил Илья Назаров.

Напомним, что многие новосибирцы подвергли «Мастера и Маргариту» критике.

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#Культура#Общество#Новосибирск#Врач#Здоровье#Александр Ляхов#Артисты
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