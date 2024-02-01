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Вопрос по компенсации ущерба имуществу еще не решен

СГК обещает возместить жителям ущерб имуществу из-за коммунальных аварий

1 февраля 2024, 04:01
Фото: 1MI
Вопрос по компенсации ущерба имуществу еще не решен

Мэрия Новосибирска предложила СГК компенсировать моральный ущерб жителям

Новосибирцам компенсируют материальный ущерб, нанесенный имуществу в результате порывов на теплосетях и внутридомовых коммуникациях.

Об этом заявил директор Западно-Сибирского филиала СГК Игорь Лузанов на сессии Заксобрания Новосибирской области, сообщает пресс-служба теплоснабжающей компании.

Продолжает свою работу специально созданная комиссия по оценке ущерба имуществу. В ее составе представители городской власти, управляющих организаций, СГК, а также профессиональные оценщики. По состоянию на 31 января, отработано около 37 заявок из поступивших 95, — сказал представитель СГК.

Члены комиссии составят список поврежденного имущества рассчитают ущерба, после чего примут решение о выплатах.

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31 января в Новосибирске прошло первое заседание рабочей группы по выявлению причин коммунальных аварий в январе 2024 года. В ходе обсуждения начальник департамента энергетики и ЖКХ Дмитрий Перязев предложил СГК добровольно возместить жителям моральный ущерб, сообщает infopro54.

Что касается компенсации по ущербу домовому имуществу, то этот вопрос прозвучал, но решения пока нет. Моральный ущерб жителям мы предложили оплатить ООО СГК. Сейчас ждем от них ответ. Это будет их добрая воля, — сказал Дмитрий Перязев.

Перерасчет в квитанциях оформят отдельной строкой — за теплоэнергию и электроэнергию. Такое решение приняли в ходе встречи с управляющими организациями левобережья города.

По словам Дмитрия Перязева, в домах, где нет приборов учета теплоэнергии, данные по перерасчету предоставит поставщик ресурсов.

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