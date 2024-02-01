СГК обещает возместить жителям ущерб имуществу из-за коммунальных аварий

31 января в Новосибирске прошло первое заседание рабочей группы по выявлению причин коммунальных аварий в январе 2024 года. В ходе обсуждения начальник департамента энергетики и ЖКХ Дмитрий Перязев предложил СГК добровольно возместить жителям моральный ущерб, сообщает infopro54.