Скончалась девочка, которая выпала с 17 этажа в Новосибирске

Сообщение о выпавшем ребенке поступило в службу «112» 1 февраля в 13:01. Звонивший сообщил, что девочке на вид 10 лет. По словам очевидцев, на момент звонка ребенок подавал признаки жизни. По указанному адресу находится жилой дом «Корона».