Скончалась девочка, которая выпала с 17 этажа в Новосибирске

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Девочка, которая 1 февраля выпала из окна 17 этажа на улице Кирова, 25 в Октябрьском районе Новосибирска, скончалась от полученных травм. Об этом сообщает телеграм-канал «Экстренный НСК».
По информации телеграм-канала, на момент прибытия медиков девочка находилась в состоянии клинической смерти. Спасти ее не удалось.
Сообщение о выпавшем ребенке поступило в службу «112» 1 февраля в 13:01. Звонивший сообщил, что девочке на вид 10 лет. По словам очевидцев, на момент звонка ребенок подавал признаки жизни. По указанному адресу находится жилой дом «Корона».
В пресс-службе СК по региону корреспонденту Atas.info заявили, что не комментируют происшествия с несовершеннолетними.