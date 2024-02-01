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Posted Сегодня, 10:28

Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

На момент прибытия медиков девочка находилась в состоянии клинической смерти. Спасти ее не удалось

Скончалась девочка, которая выпала с 17 этажа в Новосибирске

1 февраля 2024, 10:28
Фото: 1MI
На момент прибытия медиков девочка находилась в состоянии клинической смерти. Спасти ее не удалось
На момент прибытия медиков девочка находилась в состоянии клинической смерти. Спасти ее не удалось.

Девочка, которая 1 февраля выпала из окна 17 этажа на улице Кирова, 25 в Октябрьском районе Новосибирска, скончалась от полученных травм. Об этом сообщает телеграм-канал «Экстренный НСК».

По информации телеграм-канала, на момент прибытия медиков девочка находилась в состоянии клинической смерти. Спасти ее не удалось.

Сообщение о выпавшем ребенке поступило в службу «112» 1 февраля в 13:01. Звонивший сообщил, что девочке на вид 10 лет. По словам очевидцев, на момент звонка ребенок подавал признаки жизни. По указанному адресу находится жилой дом «Корона».

Девочка выжила после падения с 17-го этажа в Новосибирске
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В пресс-службе СК по региону корреспонденту Atas.info заявили, что не комментируют происшествия с несовершеннолетними.

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