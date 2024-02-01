Сквер появится на месте старейшего ДК Новосибирска

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
До конца 2024 года мэрия планирует создать зеленую зону на месте здания бывшего дома культуры имени Клары Цеткин в Ленинском районе Новосибирска. Об этом в четверг, 1 февраля, заявил начальник муниципального управления по благоустройству общественных пространств Вадим Полещук. Никаких подробностей о создании нового сквера он не привел.
Согласно планам муниципалитета, двухэтажное строение на Котовского, 19, должно быть снесено до 1 апреля 2024 года.
Здание, построенное в стиле конструктивизм в 1933 году, как фабрика-кухня для соцгорода завода «Сибкомбайн», числится на балансе муниципалитета и много лет находится в аварийном состоянии. Ранее власти заявляли о разработке проекта реконструкции здания, стоимость всех работ оценивалась в сумму в районе 450 млн рублей. Однако в итоге деньги из бюджета так и не были выделены.
До того, как здание окончательно признали аварийным, в нем работал театр «На Левом берегу».