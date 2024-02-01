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Published Сегодня, 06:27

Modified Сегодня, 06:29

Updated Сегодня, 06:29

Здание не эксплуатируется уже много лет

Сквер появится на месте старейшего ДК Новосибирска

1 февраля 2024, 06:27
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Здание не эксплуатируется уже много лет
На месте планируемого к сносу здания бывшего дома культуры имени Клары Цеткин мэрия планирует обустроить зеленую зону

До конца 2024 года мэрия планирует создать зеленую зону на месте здания бывшего дома культуры имени Клары Цеткин в Ленинском районе Новосибирска. Об этом в четверг, 1 февраля, заявил начальник муниципального управления по благоустройству общественных пространств Вадим Полещук. Никаких подробностей о создании нового сквера он не привел.

Согласно планам муниципалитета, двухэтажное строение на Котовского, 19, должно быть снесено до 1 апреля 2024 года.

Здание, построенное в стиле конструктивизм в 1933 году, как фабрика-кухня для соцгорода завода «Сибкомбайн», числится на балансе муниципалитета и много лет находится в аварийном состоянии. Ранее власти заявляли о разработке проекта реконструкции здания, стоимость всех работ оценивалась в сумму в районе 450 млн рублей. Однако в итоге деньги из бюджета так и не были выделены.

До того, как здание окончательно признали аварийным, в нем работал театр «На Левом берегу».

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#Новосибирск#Снос#Зеленая зона#Конструктивизм#ДК
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