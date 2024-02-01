Суд в Новосибирске потребовал снести скандальный недострой на Урицкого, 19

Эта история началась более 20 лет назад, когда компания «Сибстройреконструкция» по документам начала возведение пристройки к 4-этажному дому 1929 года постройки. Стройка шла со всеми мыслимыми и немыслимыми нарушениями, была остановлена судом, вновь разморожена, снова остановлена судебным решением. За время, пока шла судебная тяжба, рядом, по адресу Урицкого, 21 был построен 16-этажный жилой комплекс «Премьера», на 14 этаже которого и купил квартиру Александр Саластей. Окончательно работы остановились после того, как в 2013 году «пристройка» уперлась в его балкон.