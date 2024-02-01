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Долгострой буквально упирается в соседнее здание

Суд в Новосибирске потребовал снести скандальный недострой на Урицкого, 19

1 февраля 2024, 04:57
Фото: atas.info
Долгострой буквально упирается в соседнее здание
Решение арбитражного суда предписывает либо вернуться к первоначальному проекту, который предусматривал меньшую этажность, либо демонтировать высотку

Арбитражный суд Новосибирской области вынес знаковое решение о судьбе одного из самых скандальных недостроев Новосибирска — 13-этажного здания по адресу Урицкого, 19. Застройщик ООО «Сибстройэкспертиза» обязан привести строение к первоначальному проекту, который предусматривал 10 этажей и границы здания меньше существующих. В случае невозможности это сделать, постройку необходимо полностью демонтировать.

«У них на это есть четыре месяца, но я сомневаюсь, что вообще возможно изменить существующую конструкцию. И скорее всего, встанет вопрос о сносе. И очевидно, что это будет очень непросто», — считает житель соседнего дома по Урицкого, 21 Александр Саластей, который и подавал судебный иск.

Александр много лет пытается добиться восстановления справедливости, после того, как незаконно выросший до 13 этажей долгострой в буквальном смысле слова уперся в его балкон.

Эта история началась более 20 лет назад, когда компания «Сибстройреконструкция» по документам начала возведение пристройки к 4-этажному дому 1929 года постройки. Стройка шла со всеми мыслимыми и немыслимыми нарушениями, была остановлена судом, вновь разморожена, снова остановлена судебным решением. За время, пока шла судебная тяжба, рядом, по адресу Урицкого, 21 был построен 16-этажный жилой комплекс «Премьера», на 14 этаже которого и купил квартиру Александр Саластей. Окончательно работы остановились после того, как в 2013 году «пристройка» уперлась в его балкон.

В итоге застройщик и мэрия все-таки решили добиваться завершения строительства. Обанкротившуюся «Сибстройреконструкцию» сменила «Сибстройэкспертиза» и в 2022 году строительная компания запросила у муниципалитета отклонение от предельных параметров строительства жилья.

Застройщик просил уменьшения минимального отступа до границ соседнего земельного участка до нуля, увеличения процента застройки в границах земельного участка с 40% до 100%, уменьшения количества парковочных мест до нуля.

Но формально для утверждения этих изменений требовалось общественные обсуждения. Мэрия назначали их шесть раз, причем в последние разы жителей даже не извещали об их проведении.

«Все делается для того, чтобы протащить нужное мэрии решение любой ценой. Грязными методами проводят эти общественные обсуждения. Это даже не обсуждения, а мероприятия по узакониванию незаконных отклонений», — комментирует Александр Саластей.

Каждый раз жители отвергали предложенные изменения. И вот теперь на их сторону встал суд. Но говорить, что в скандальной истории поставлена точка, рано. Застройщик имеет право обжаловать решение в вышестоящей инстанции.

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#Новосибирск#Суд#Долгострой#Снос#Урицкого
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