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Вейпы были нелегальными

Таможенники изъяли более 2000 контрафактных вейпов в Новосибирске

1 февраля 2024, 09:09
Фото: Изображение Midjourney
Вейпы были нелегальными
Сибирское таможенное управление сообщило об изъятии более 2000 контрафактных вейпов и жидкостей без маркировки в Новосибирске.

В Новосибирске было изъято больше 2000 подделанных электронных сигарет. На них не было маркировок, а также необходимых таможенных деклараций. Вейпы и жидкости для них были найдены в трех магазинах, которые принадлежали одному предпринимателю.

Нелегальные продукты изъяли из оборота. Сейчас проводится проверка, после которой будет принято решение о возбуждении дела.

В прошлом году сибирские таможенники изъяли более 10 тысяч вейпов и никотинсодержащих жидкостей, которые были ввезены без маркировки «DataMatrix» и с другими нарушениями.

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#Новосибирск#Проверка#Эмилия Губарева#Маркировка#Вейп
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