Таможенники изъяли более 2000 контрафактных вейпов в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
В Новосибирске было изъято больше 2000 подделанных электронных сигарет. На них не было маркировок, а также необходимых таможенных деклараций. Вейпы и жидкости для них были найдены в трех магазинах, которые принадлежали одному предпринимателю.
Нелегальные продукты изъяли из оборота. Сейчас проводится проверка, после которой будет принято решение о возбуждении дела.
В прошлом году сибирские таможенники изъяли более 10 тысяч вейпов и никотинсодержащих жидкостей, которые были ввезены без маркировки «DataMatrix» и с другими нарушениями.