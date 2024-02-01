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Женщину убили

Тело убитой женщины бойцом ММА нашли в лесу под Новосибирском

1 февраля 2024, 01:39
Фото: Ася Шарапова / 1MI
Женщину убили
В Новосибирске обнаружено тело убитой женщины, которая была задушена и зарезана, а также пропал ребенок; полиция проводит обследование местности и рассматривает вопрос об экстрадиции подозреваемого из Казахстана.

Тело пропавшей с ребенком 39-летней женщины было обнаружено вдоль трассы под Новосибирском. По информации полиции, она была убита задолго до того, как ее тело было найдено на улице — то есть ее туда принесли. Тело не было захоронено, а просто лежало в снегу, пишет Infopro54. Сейчас проводится экспертиза, чтобы подтвердить личность женщины.

Тело пятилетнего ребенка также не было обнаружено, и правоохранительные органы продолжают обследование близлежащих территорий. Ранее, подруги женщины сообщили в полицию о ее пропаже. Они рассказали, что она недавно получила наследство и приобрела автомобиль с помощью знакомого таксиста.

При допросе таксист (а также боец ММА) признался, что задушил девочку, а затем убил ее мать. Сейчас рассматривается вопрос об экстрадиции мужчины из Казахстана в Новосибирск. Его возможная причастность к убийству расследуется.

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#Криминал#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Убийство#Тело#Эмилия Губарева#МВД#18+#Исчезновение#Экспертиза
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