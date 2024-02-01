Тело убитой женщины бойцом ММА нашли в лесу под Новосибирском

Тело пропавшей с ребенком 39-летней женщины было обнаружено вдоль трассы под Новосибирском. По информации полиции, она была убита задолго до того, как ее тело было найдено на улице — то есть ее туда принесли. Тело не было захоронено, а просто лежало в снегу, пишет Infopro54. Сейчас проводится экспертиза, чтобы подтвердить личность женщины.