Тело убитой женщины бойцом ММА нашли в лесу под Новосибирском

Posted Сегодня, 01:39
Published Сегодня, 01:39
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Updated Сегодня, 01:41
Тело пропавшей с ребенком 39-летней женщины было обнаружено вдоль трассы под Новосибирском. По информации полиции, она была убита задолго до того, как ее тело было найдено на улице — то есть ее туда принесли. Тело не было захоронено, а просто лежало в снегу, пишет Infopro54. Сейчас проводится экспертиза, чтобы подтвердить личность женщины.
Тело пятилетнего ребенка также не было обнаружено, и правоохранительные органы продолжают обследование близлежащих территорий. Ранее, подруги женщины сообщили в полицию о ее пропаже. Они рассказали, что она недавно получила наследство и приобрела автомобиль с помощью знакомого таксиста.
При допросе таксист (а также боец ММА) признался, что задушил девочку, а затем убил ее мать. Сейчас рассматривается вопрос об экстрадиции мужчины из Казахстана в Новосибирск. Его возможная причастность к убийству расследуется.