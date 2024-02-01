Топ-менеджер СГК назвал причину коммунальных аварий в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:46
Published Сегодня, 04:46
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Лузанов напомнил, что первой прорвало трубу на пересечении улиц Плахотного и Пархоменко, проложенная в 1974 году.
При первом дефекте теплосети уже подверглись серьезному воздействию: давление резко упало, температура была снижена. Когда запустили теплоноситель, сеть начала достаточно быстро прогреваться — а это существенное воздействие на старые трубопроводы. В последующие дни ослабевание металла привело к новым повреждениям — на улицах Петропавловская и Титова, — сказал представитель СГК.
Также Игорь Лузанов извинился перед новосибирцами за «мягко говоря, дискомфорт неприемлемую ситуацию в которой оказались люди».
Также директор филиала не исключает влияния на сети систем автоматического погодного регулирования. Вечером 10 января резко потеплело, из-за чего системы ограничивали подачу тепла в дома, что увеличило нагрузку на сети.
Точную причину установит комиссия при штабе по ликвидации последствий аварии.
СГК обещает возместить жителям материальный ущерб от аварий. Также директор филиала СГК рассказал, как компания будет бороться с коммунальными авариями.