Топ-менеджер СГК назвал причину коммунальных аварий в Новосибирске

Вероятной причиной трех крупных коммунальных аварий в январе в Новосибирске стал износ и электрохимическая коррозия трубы из-за проходящего рядом кабеля. Все остальные дефекты могли стать следствием первого. Об этом заявил директор Западно-Сибирского филиала СГК Игорь Лузанов на сессии Заксобрания.