У семьи погибшей 2-летней девочки под Новосибирском нет денег на ее похороны

Трагедия произошла 31 января в частном доме, где проживала 23-летняя женщина с двумя своими детьми — двух и четырех лет. В момент возгорания она бросилась за помощью к соседям, но оставила детей внутри дома. Свидетели происшествия видели, что старший ребенок оказался на пороге дома, а маленькая девочка осталась внутри, и ее спасти не удалось.