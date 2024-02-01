atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:44

Published Сегодня, 04:44

Modified Сегодня, 04:46

Updated Сегодня, 04:46

Девочка погибла

У семьи погибшей 2-летней девочки под Новосибирском нет денег на ее похороны

1 февраля 2024, 04:44
Фото: СУ СКР по Новосибирской области
Девочка погибла
Семья, потерявшая двухлетнюю девочку в пожаре под Новосибирском, столкнулась с финансовыми трудностями при организации похорон ребенка.

У семьи, которая потеряла двухлетнюю девочку в результате пожара в Карасуке Новосибирской области, нет необходимых средств для проведения ее похорон, пишет Сиб.фм.

Трагедия произошла 31 января в частном доме, где проживала 23-летняя женщина с двумя своими детьми — двух и четырех лет. В момент возгорания она бросилась за помощью к соседям, но оставила детей внутри дома. Свидетели происшествия видели, что старший ребенок оказался на пороге дома, а маленькая девочка осталась внутри, и ее спасти не удалось.

Кроме того, известно, что беременная мать погибшей девочки находится сейчас в больнице со старшим сыном. Известно, что с ними также жила бабушка, которой не было дома, а также брат, который выбрался из пожара.

В Карасуке на пожаре погибла двухлетняя девочка
Узнать подробнее
Читайте также:
Сильный пожар произошел в банном комплексе Октябрьского района НовосибирскаВ многоэтажке в Новосибирске произошел пожар — в квартире нашли трехдневный трупГлава МЧС назвал причину пожара в здании гимназии №10 в Новосибирске
#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Пожар#Погиб#Эмилия Губарева
Подпишитесь
Дети делят асфальт: как «Слово пацана» повлиял на новосибирских подростков
Сегодня, 00:21
Две тысячи человек остались без электричества на левом берегу Новосибирска
Сегодня, 03:12
Улицу Ленина в Новосибирске открыли для проезда транспорта
Сегодня, 02:46
СГК обещает возместить жителям ущерб имуществу из-за коммунальных аварий
Сегодня, 04:01
Мрачно и снежно: опубликован прогноз погоды в Новосибирске на февраль-2024
31 января, 06:31
«Таким подонкам здесь не место»: в Новосибирске отменили концерт Оргии Праведников
31 января, 06:11