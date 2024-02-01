У семьи погибшей 2-летней девочки под Новосибирском нет денег на ее похороны

Posted Сегодня, 04:44
Published Сегодня, 04:44
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У семьи, которая потеряла двухлетнюю девочку в результате пожара в Карасуке Новосибирской области, нет необходимых средств для проведения ее похорон, пишет Сиб.фм.
Трагедия произошла 31 января в частном доме, где проживала 23-летняя женщина с двумя своими детьми — двух и четырех лет. В момент возгорания она бросилась за помощью к соседям, но оставила детей внутри дома. Свидетели происшествия видели, что старший ребенок оказался на пороге дома, а маленькая девочка осталась внутри, и ее спасти не удалось.
Кроме того, известно, что беременная мать погибшей девочки находится сейчас в больнице со старшим сыном. Известно, что с ними также жила бабушка, которой не было дома, а также брат, который выбрался из пожара.