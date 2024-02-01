В Новосибирске без вести пропала 15-летняя девочка в очках и с гитарой

Приметы подростка: рост около 150 сантиметров, нормальное телосложение, черные волосы и серые глаза. В момент исчезновения она была одета в чёрную куртку с капюшоном, темные джинсы-клеш, чёрные ботинки, черную вязаную шапку, а также серо-розовый шарф в крупную клетку. Девочка была в очках.