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Девочка пропала

В Новосибирске без вести пропала 15-летняя девочка в очках и с гитарой

1 февраля 2024, 03:38
Фото: ЛизаАлерт
Девочка пропала
В группе «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте» разместили ориентировку пропавшей 15-летней девочки Дарьи Симаковой.

Дарья Симакова пропала без вести в Новосибирске: последний раз видели ее в Кировском районе 28 января.

Приметы подростка: рост около 150 сантиметров, нормальное телосложение, черные волосы и серые глаза. В момент исчезновения она была одета в чёрную куртку с капюшоном, темные джинсы-клеш, чёрные ботинки, черную вязаную шапку, а также серо-розовый шарф в крупную клетку. Девочка была в очках.

Она имеет с собой чёрный рюкзак и гитару в черном чехле. Если кто-либо знает местонахождение Дарьи, сообщите по номеру 8-800-700-54-52 (бесплатный телефон поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт») или по номеру 112.

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#Новосибирск#Поиск#Пропажа#Эмилия Губарева#Подросток#Девочка#Лиза Алерт#Приметы
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