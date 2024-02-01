В Новосибирске без вести пропала 15-летняя девочка в очках и с гитарой

Posted Сегодня, 03:38
Published Сегодня, 03:38
Modified Сегодня, 03:40
Updated Сегодня, 03:40
Дарья Симакова пропала без вести в Новосибирске: последний раз видели ее в Кировском районе 28 января.
Приметы подростка: рост около 150 сантиметров, нормальное телосложение, черные волосы и серые глаза. В момент исчезновения она была одета в чёрную куртку с капюшоном, темные джинсы-клеш, чёрные ботинки, черную вязаную шапку, а также серо-розовый шарф в крупную клетку. Девочка была в очках.
Она имеет с собой чёрный рюкзак и гитару в черном чехле. Если кто-либо знает местонахождение Дарьи, сообщите по номеру 8-800-700-54-52 (бесплатный телефон поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт») или по номеру 112.