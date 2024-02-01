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Горожане отдали на утилизацию более 900 новогодних елок

В Новосибирске отправили на переработку 930 новогодних елок

1 февраля 2024, 10:59
Фото: МУП «САХ»
Горожане отдали на утилизацию более 900 новогодних елок

Стали известны итоги акции по утилизации елок в Новосибирске

В Новосибирске с 12 по 31 января МУП «САХ» была организована акция по сбору новогодних деревьев. Мероприятие проходило при участии департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства администрации города Новосибирска.

Жители Новосибирска проявляют все больший интерес к акции. За девятнадцать дней на переработку направили 930 елок, что больше прошлогодних показателей. В минувшем 2023 году было утилизировано 400 новогодних деревьев.

«По итогам прошлой акции была доказана низкая эффективность стоянок Экомобилей и стационарных пунктов приема елок. Многим горожанам было проще отнести елку на контейнерную площадку. Поэтому в нынешнем году было решено „обкатать“ сбор хвойных деревьев с мест накопления многоквартирных домов», — рассказала начальник отдела организации и контроля вывоза твердых коммунальных отходов Ольги Любенко.
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Пилотными районами выступили Центральный и Железнодорожный районы. С контейнерных площадок собрали более 700 новогодних елок. Остальные елки были собраны в стационарных пунктах. Самым посещаемым из них стал пункт возле ТРЦ «МЕГА», куда хвойные деревья отдали 204 новосибирца.

Собранные деревья отвезли на Гусинобродский полигон, где размельчили в щепу. Часть щепы ушла на хозяйственные нужды «Новосибирского центра по проблемам домашних животных», другая часть будет использована для нужд объектов размещения отходов.

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#Экология#Новосибирск#Акция#Александр Ляхов#МУП САХ#Мусоропереработка
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