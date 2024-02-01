В Новосибирске отправили на переработку 930 новогодних елок

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
Жители Новосибирска проявляют все больший интерес к акции. За девятнадцать дней на переработку направили 930 елок, что больше прошлогодних показателей. В минувшем 2023 году было утилизировано 400 новогодних деревьев.
«По итогам прошлой акции была доказана низкая эффективность стоянок Экомобилей и стационарных пунктов приема елок. Многим горожанам было проще отнести елку на контейнерную площадку. Поэтому в нынешнем году было решено „обкатать“ сбор хвойных деревьев с мест накопления многоквартирных домов», — рассказала начальник отдела организации и контроля вывоза твердых коммунальных отходов Ольги Любенко.
Пилотными районами выступили Центральный и Железнодорожный районы. С контейнерных площадок собрали более 700 новогодних елок. Остальные елки были собраны в стационарных пунктах. Самым посещаемым из них стал пункт возле ТРЦ «МЕГА», куда хвойные деревья отдали 204 новосибирца.
Собранные деревья отвезли на Гусинобродский полигон, где размельчили в щепу. Часть щепы ушла на хозяйственные нужды «Новосибирского центра по проблемам домашних животных», другая часть будет использована для нужд объектов размещения отходов.