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Posted Сегодня, 13:34

Published Сегодня, 13:34

Modified Сегодня, 13:39

Updated Сегодня, 13:39

Новосибирским геймерам обещают военно-исторические игры

В Новосибирске создадут игру про ЧВК в Спарте

1 февраля 2024, 13:34
Фото: Изображение Midjourney
Новосибирским геймерам обещают военно-исторические игры

Новосибирские программисты обещают две игры на военно-историческую тематику

Компания Cyberia Nova, известная проектом игры «Спарта», намерена представить геймерам два новых релиза. Они будут разработаны в жанре пошаговой стратегии.

Как рассказал «Российской газете» глава Института развития Интернета Алексей Гореславский, компания выпустит игры «Спарта» и «Передний край». Они должны быть связаны с деятельностью частных военных компаний. Презентация намечена на 23 февраля и апрель–май нынешнего года.

Также в Telegram-канале, посвященному проекту «Смута», озвучили дату релиза исторической экшн-стратегии. Она должна выйти 4 апреля.

Напомним, что новосибирский студент придумал хоррор-квест про Царское Село.

Новосибирский студент создает хоррор-квест про Царское село в духе Resident Evil
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#Культура#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Игры#Проект#Александр Ляхов
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