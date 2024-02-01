В Новосибирске создадут игру про ЧВК в Спарте

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
Как рассказал «Российской газете» глава Института развития Интернета Алексей Гореславский, компания выпустит игры «Спарта» и «Передний край». Они должны быть связаны с деятельностью частных военных компаний. Презентация намечена на 23 февраля и апрель–май нынешнего года.
Также в Telegram-канале, посвященному проекту «Смута», озвучили дату релиза исторической экшн-стратегии. Она должна выйти 4 апреля.
Напомним, что новосибирский студент придумал хоррор-квест про Царское Село.