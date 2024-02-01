В Новосибирске студента колледжа похитили прямо из кафе

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Инцидент произошел 18 декабря 2023 года. Четверо мужчин встретили молодого человека в одном из кафе Железнодорожного района.
«Подозреваемые подошли к студенту прямо в кафе. Угрозами вывели его из здания и посадили в автомобиль. В нем отдали приказ отдать деньги с карты», — рассказала Atas.Info старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ СУ СКР по Новосибирской области Елена Коновалова.
До этого в СМИ сообщалось о похищении у несовершеннолетнего 200 тысяч рублей в банкомате в районе проспекта Маркса.
В ближайшее время подозреваемым будет предъявлено обвинение. В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям «Похищение человека, совершенное группой лиц из корыстных побуждений, в отношении несовершеннолетнего» и «Вымогательство». На данный момент трем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, четвертому — домашний арест. Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, что из Казахстана экстрадировали новосибирца, подозреваемого в похищении и убийстве женщины с пятилетней дочкой.