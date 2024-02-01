В Новосибирске студента колледжа похитили прямо из кафе

В ближайшее время подозреваемым будет предъявлено обвинение. В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям «Похищение человека, совершенное группой лиц из корыстных побуждений, в отношении несовершеннолетнего» и «Вымогательство». На данный момент трем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, четвертому — домашний арест. Расследование уголовного дела продолжается.