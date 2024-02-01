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Posted Сегодня, 10:24

Published Сегодня, 10:24

Modified Сегодня, 11:03

Updated Сегодня, 11:03

Мужчины могли угрожать подростку

В Новосибирске студента колледжа похитили прямо из кафе

1 февраля 2024, 10:24
Фото: СУ СКР по НСО
Мужчины могли угрожать подростку

Стали известны обстоятельства похищения 16-летнего студента в Новосибирске

В Новосибирске задержаны четверо мужчин. Они подозреваются в похищении студента СибУПК с целью вымогательства.

Инцидент произошел 18 декабря 2023 года. Четверо мужчин встретили молодого человека в одном из кафе Железнодорожного района.

«Подозреваемые подошли к студенту прямо в кафе. Угрозами вывели его из здания и посадили в автомобиль. В нем отдали приказ отдать деньги с карты», — рассказала Atas.Info старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ СУ СКР по Новосибирской области Елена Коновалова.
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До этого в СМИ сообщалось о похищении у несовершеннолетнего 200 тысяч рублей в банкомате в районе проспекта Маркса.

В ближайшее время подозреваемым будет предъявлено обвинение. В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям «Похищение человека, совершенное группой лиц из корыстных побуждений, в отношении несовершеннолетнего» и «Вымогательство». На данный момент трем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, четвертому — домашний арест. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что из Казахстана экстрадировали новосибирца, подозреваемого в похищении и убийстве женщины с пятилетней дочкой.

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#Происшествия#Эксклюзив#Новосибирск#Новосибирская область#Следственный комитет#Похищение#Вымогательство#Александр Ляхов
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