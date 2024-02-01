В Новосибирской области назначили нового омбудсмена — чем он известен

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Кандидатуру Зерняевой выдвинул губернатор Андрей Травников. Соперницей Зерняевой стала советник директора колыванской школы-интерната для детей с ограниченными возможностями Нина Морозова — ее кандидатуру внес руководитель фракции «Партии пенсионеров» Александр Аверкин.
Справка
Зерняева Елена Александровна родилась в 1974 году. Кандидат юридических наук. С ноября 2022 года Зерняева занимает пост заместителя начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Новосибирской области.
Зерняева сменил на посту уполномоченного по правам человека в НСО Нину Шалабаеву. Она занимала этот пост с 28 ноября 2013 года.