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Posted Сегодня, 06:14

Published Сегодня, 06:14

Modified Сегодня, 06:28

Updated Сегодня, 06:28

Елена Зерняева занимает руководящий пост в прокуратуре Новосибирской области

В Новосибирской области назначили нового омбудсмена — чем он известен

1 февраля 2024, 06:14
Фото: кадр из видео Infopro54
Елена Зерняева занимает руководящий пост в прокуратуре Новосибирской области

Нового уполномоченного по правам человека выбрали в Новосибирской области

Елена Зерняева назначена на должность уполномоченного по правам человека. Соответствующее решение 1 февраля приняли депутаты Заксобрания на очередной сессии.

Кандидатуру Зерняевой выдвинул губернатор Андрей Травников. Соперницей Зерняевой стала советник директора колыванской школы-интерната для детей с ограниченными возможностями Нина Морозова — ее кандидатуру внес руководитель фракции «Партии пенсионеров» Александр Аверкин.

Справка

Зерняева Елена Александровна родилась в 1974 году. Кандидат юридических наук. С ноября 2022 года Зерняева занимает пост заместителя начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Новосибирской области.

Зерняева сменил на посту уполномоченного по правам человека в НСО Нину Шалабаеву. Она занимала этот пост с 28 ноября 2013 года.

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#Новосибирск#Губернатор#Депутаты#Андрей Травников#Заксобрание#Омбудсмен#Нина Шалабаева#Алёна Рогонова
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