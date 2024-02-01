Жуткие кадры: как доставали тело водителя после ДТП, показали новосибирские спасатели

Авария произошла 1 февраля ночью, когда водитель не справился с управлением и врезался в столб на улице Станционной. Как сообщили в МАСС, они получили вызов в 02:49 и незамедлительно отправились на место ДТП. Они провели операцию по разблокировке тела водителя, осуществили противопожарные мероприятия и стабилизировали автомобиль. Работы были завершены в 04:04.