Жуткие кадры: как доставали тело водителя после ДТП, показали новосибирские спасатели

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
Авария произошла 1 февраля ночью, когда водитель не справился с управлением и врезался в столб на улице Станционной. Как сообщили в МАСС, они получили вызов в 02:49 и незамедлительно отправились на место ДТП. Они провели операцию по разблокировке тела водителя, осуществили противопожарные мероприятия и стабилизировали автомобиль. Работы были завершены в 04:04.
По предварительным данным ГИБДД, 34-летний мужчина двигался на машине Honda Integra со стороны площади Энергетиков в направлении улицы 2-й Станционной.
Находясь перед домом по адресу Станционная, 42, водитель не справился с управлением и врезался в столб. От полученных травм мужчина скончался на месте.