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Published Сегодня, 05:29

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Мужчина погиб

Жуткие кадры: как доставали тело водителя после ДТП, показали новосибирские спасатели

1 февраля 2024, 05:29
Фото: МАСС
Мужчина погиб

В Новосибирске спасатели показали, как доставали тело водителя после ДТП

Новосибирские спасатели МАСС показали, как доставили тело 34-летнего водителя из автомобиля Honda Integra, который погиб в результате аварии.

Авария произошла 1 февраля ночью, когда водитель не справился с управлением и врезался в столб на улице Станционной. Как сообщили в МАСС, они получили вызов в 02:49 и незамедлительно отправились на место ДТП. Они провели операцию по разблокировке тела водителя, осуществили противопожарные мероприятия и стабилизировали автомобиль. Работы были завершены в 04:04.

Фото: МАСС

По предварительным данным ГИБДД, 34-летний мужчина двигался на машине Honda Integra со стороны площади Энергетиков в направлении улицы 2-й Станционной.

Находясь перед домом по адресу Станционная, 42, водитель не справился с управлением и врезался в столб. От полученных травм мужчина скончался на месте.

33-летний водитель «Хонды» врезался в столб на Станционной в Новосибирске и погиб
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