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Posted 2 февраля, 09:15

Published 2 февраля, 09:15

Modified Сегодня, 04:20

Updated Сегодня, 04:20

В 2024 году могут повысить размер беззаявительных выплат

Андрей Травников утвердил план проведения Года семьи в Новосибирской области

2 февраля 2024, 09:15
Фото: Правительство Новосибирской области
В 2024 году могут повысить размер беззаявительных выплат
Глава региона провел расширенное заседание Оргкомитета по проведению Года семьи в Новосибирской области. Был выработан план мероприятий в 2024 году.

Андрей Травников подчеркнул важность поддержки семей и сохранения традиционных ценностей как приоритетного направления государственной политики, особенно в свете последних решений президента Владимира Путина о демографической поддержке и семейных ценностях.

Были обозначены ключевые направления реализации плана основных мероприятий по проведению Года семьи в 2024 году. Губернатор отметил важность того, чтобы проводить мероприятия с акцентом на поиск новых подходов и решений, способных улучшить жизнь семей и сохранить их традиционные ценности.

На заседании также были представлены доклады о текущем состоянии и перспективах развития региональных программ поддержки семей. Важное внимание уделяется переводу мер поддержки в электронный формат и улучшению условий их предоставления.

С учетом постановлений Президента России, активно продолжается работа по реализации мер поддержки многодетных семей. В текущем году планируется увеличение объема беззаявительных выплат до 80% от общего числа выплат.

Представленный план основных мероприятий на 2024 год включает более 80 событий и инициатив по различным направлениям, таким как охрана здоровья семей, укрепление ответственного родительства и формирование семейных ценностей у детей и молодежи.

#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Семья#Андрей Травников#Демография#Алина Гурицкая
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