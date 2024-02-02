Андрей Травников утвердил план проведения Года семьи в Новосибирской области

Posted 2 февраля, 09:15
Published 2 февраля, 09:15
Modified Сегодня, 04:20
Updated Сегодня, 04:20
Андрей Травников подчеркнул важность поддержки семей и сохранения традиционных ценностей как приоритетного направления государственной политики, особенно в свете последних решений президента Владимира Путина о демографической поддержке и семейных ценностях.
Были обозначены ключевые направления реализации плана основных мероприятий по проведению Года семьи в 2024 году. Губернатор отметил важность того, чтобы проводить мероприятия с акцентом на поиск новых подходов и решений, способных улучшить жизнь семей и сохранить их традиционные ценности.
На заседании также были представлены доклады о текущем состоянии и перспективах развития региональных программ поддержки семей. Важное внимание уделяется переводу мер поддержки в электронный формат и улучшению условий их предоставления.
С учетом постановлений Президента России, активно продолжается работа по реализации мер поддержки многодетных семей. В текущем году планируется увеличение объема беззаявительных выплат до 80% от общего числа выплат.
Представленный план основных мероприятий на 2024 год включает более 80 событий и инициатив по различным направлениям, таким как охрана здоровья семей, укрепление ответственного родительства и формирование семейных ценностей у детей и молодежи.