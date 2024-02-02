Андрей Травников утвердил план проведения Года семьи в Новосибирской области

Были обозначены ключевые направления реализации плана основных мероприятий по проведению Года семьи в 2024 году. Губернатор отметил важность того, чтобы проводить мероприятия с акцентом на поиск новых подходов и решений, способных улучшить жизнь семей и сохранить их традиционные ценности.