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Posted Сегодня, 07:32

Published Сегодня, 07:32

Modified Сегодня, 07:34

Updated Сегодня, 07:34

Полигон проверят

Бастрыкин взял на контроль дело двух мусорных полигонов в Новосибирске

2 февраля 2024, 07:32
Фото: 1MI
Полигон проверят
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под свой контроль два проблемных мусорных полигона в Новосибирске.

Глава СКР потребовал представить ему отчет о текущей ситуации на полигоне ТКО «Левобережный» и МКУ «Ритуальные услуги».

Александр Бастрыкин также проявил интерес к ходу уголовного расследования, которое проводится по факту нарушений требований экологической безопасности. Следствие установило, что до сих пор не созданы санитарно-защитные зоны вокруг этих полигонов для снижения уровня загрязнения воздуха.

В рамках проведения уголовного расследования будет выполнено 15 комплексных экологических и медицинских судебных экспертиз. О результатах расследования доложит глава управления СК по Новосибирской области Евгений Долгалев.

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#Новосибирск#Уголовное дело#Полигон#Эмилия Губарева#СКР#Александр Бастрыкин#Экспертиза#Мусорный полигон
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