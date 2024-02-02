Бастрыкин взял на контроль дело двух мусорных полигонов в Новосибирске

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
Глава СКР потребовал представить ему отчет о текущей ситуации на полигоне ТКО «Левобережный» и МКУ «Ритуальные услуги».
Александр Бастрыкин также проявил интерес к ходу уголовного расследования, которое проводится по факту нарушений требований экологической безопасности. Следствие установило, что до сих пор не созданы санитарно-защитные зоны вокруг этих полигонов для снижения уровня загрязнения воздуха.
В рамках проведения уголовного расследования будет выполнено 15 комплексных экологических и медицинских судебных экспертиз. О результатах расследования доложит глава управления СК по Новосибирской области Евгений Долгалев.