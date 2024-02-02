Бастрыкин взял на контроль дело двух мусорных полигонов в Новосибирске

Александр Бастрыкин также проявил интерес к ходу уголовного расследования, которое проводится по факту нарушений требований экологической безопасности. Следствие установило, что до сих пор не созданы санитарно-защитные зоны вокруг этих полигонов для снижения уровня загрязнения воздуха.