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Published Сегодня, 09:36

Modified Сегодня, 09:38

Updated Сегодня, 09:38

Руководителя администрации хотят взломать

Фейковые аккаунты замучили мэра Бердска Романа Бурдина

2 февраля 2024, 09:36
Фото: Роман Бурдин/ВКонтакте
Руководителя администрации хотят взломать
Глава Бердска Новосибирской области вновь обнаружил появление фейковых аккаунтов. Под его именем орудуют мошенники.

Мэр Бердска Роман Бурдин предупредил новосибирцев о фейковом аккаунте, который представляется его именем. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Он отметил, что на этот раз появился ложный профиль в приложении «WhatsApp». Мэр призвал подписчиков блокировать сообщения с указанного номера и не передавать мошенникам свои и родных персональные данные.

Фото: телеграм-канал «Бурдин Роман Валерьевич»

Стоит напомнить, что это был не единичный случай. Ранее мошенники орудовали в Телеграме. Злоумышленники пытаются получить личные данные людей, используя фейковый аккаунт мэра, с которого предупреждают о предстоящем звонке из ФСБ.

Мэр Бердска пишет пользователям Telegram и собирает их персональные данные — фейк?
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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Мэр#Бердск#Мошенники#WhatsApp#Эмилия Губарева#Роман Бурдин
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