Фейковые аккаунты замучили мэра Бердска Романа Бурдина

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Мэр Бердска Роман Бурдин предупредил новосибирцев о фейковом аккаунте, который представляется его именем. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Он отметил, что на этот раз появился ложный профиль в приложении «WhatsApp». Мэр призвал подписчиков блокировать сообщения с указанного номера и не передавать мошенникам свои и родных персональные данные.
Стоит напомнить, что это был не единичный случай. Ранее мошенники орудовали в Телеграме. Злоумышленники пытаются получить личные данные людей, используя фейковый аккаунт мэра, с которого предупреждают о предстоящем звонке из ФСБ.