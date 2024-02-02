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Posted Сегодня, 05:29

Published Сегодня, 05:29

Modified Сегодня, 05:32

Updated Сегодня, 05:32

Сейчас яйца только российские

Импортные яйца из Турции и Азербайджана не добрались до Новосибирска

2 февраля 2024, 05:29
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Сейчас яйца только российские
Яйца из Турции и Азербайджана не попали на прилавки российских магазинов. Стало известно, куда делся импортный продукт.

Яйца были отправлены на переработку, где часто их используют для производства кондитерских изделий. Дмитрий Леонов, зампред правления Руспродсоюза, отметил, что цены на яйца от зарубежных поставщиков не ниже российских, даже при отсутствии пошлин. Импорт дает дополнительное предложение товара, но в отрасли все остается без положительных изменений.

А вот долгосрочные контракты между птицефабриками и федеральными розничными сетями способствуют стабильности цен на рынке больше, чем дополнительный импорт, передают «Известия». В настоящее время цены на яйца снижаются, как подтверждают данные Росстата.

В осенний период 2023 года цены на яйца значительно выросли. Тогда производители увеличили выпуск яиц внутри страны, а власти отменили пошлин на яйца на ввоз из некоторых стран. Эти меры будут действовать с 1 января по 30 июня 2024 года.

Яйца из Турции и Ирана не ввозили в Новосибирск, сообщил Россельхознадзор
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#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Импорт#Турция#Продукция#Эмилия Губарева#Переработка#Яйца
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