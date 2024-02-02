Импортные яйца из Турции и Азербайджана не добрались до Новосибирска

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:32
Updated Сегодня, 05:32
Яйца были отправлены на переработку, где часто их используют для производства кондитерских изделий. Дмитрий Леонов, зампред правления Руспродсоюза, отметил, что цены на яйца от зарубежных поставщиков не ниже российских, даже при отсутствии пошлин. Импорт дает дополнительное предложение товара, но в отрасли все остается без положительных изменений.
А вот долгосрочные контракты между птицефабриками и федеральными розничными сетями способствуют стабильности цен на рынке больше, чем дополнительный импорт, передают «Известия». В настоящее время цены на яйца снижаются, как подтверждают данные Росстата.
В осенний период 2023 года цены на яйца значительно выросли. Тогда производители увеличили выпуск яиц внутри страны, а власти отменили пошлин на яйца на ввоз из некоторых стран. Эти меры будут действовать с 1 января по 30 июня 2024 года.