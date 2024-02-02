Импортные яйца из Турции и Азербайджана не добрались до Новосибирска

Яйца были отправлены на переработку, где часто их используют для производства кондитерских изделий. Дмитрий Леонов, зампред правления Руспродсоюза, отметил, что цены на яйца от зарубежных поставщиков не ниже российских, даже при отсутствии пошлин. Импорт дает дополнительное предложение товара, но в отрасли все остается без положительных изменений.