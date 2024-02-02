Какое жилье стоит покупать сейчас — эксперты заявляют о большом росте цен на квартиры

Сегодня даже цены на новостройки массового и бизнес-класса, которые зависят от льготной ипотеки, не снижаются. Это связано с тем, что девелоперам удалось создать финансовую «подушку безопасности» благодаря высокому спросу на недвижимость в прошлом году, пишет издание Newia.