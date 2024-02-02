Какое жилье стоит покупать сейчас — эксперты заявляют о большом росте цен на квартиры

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Согласно мнению Светланы Бардиной, директора департамента продаж жилой недвижимости ГК «Сумма элементов», лучше не откладывать покупку квартиры. Дело в том, что стоимость ликвидного жилья продолжает расти, по крайней мере, на уровне инфляции, а цены на хорошие варианты растут еще быстрее.
Сегодня даже цены на новостройки массового и бизнес-класса, которые зависят от льготной ипотеки, не снижаются. Это связано с тем, что девелоперам удалось создать финансовую «подушку безопасности» благодаря высокому спросу на недвижимость в прошлом году, пишет издание Newia.
Эксперт также отмечает, что не стоит ожидать серьезных скидок и акций в будущем, так как это неэффективно при проектном финансировании. Девелоперы будут предлагать другие гибкие инструменты, такие как трейд-ин и различные виды рассрочки.
Что касается ипотеки, по прогнозу Центробанка ключевая ставка будет постепенно снижаться к концу 2024 года. В то же время застройщики вместе с банками будут предлагать удобные кредитные программы.
При выборе жилья следует обращать внимание на самые ликвидные варианты. Также важно учитывать транспортную доступность, благоустройство проекта и микрорайона, а также уровень развития инфраструктуры. Наиболее востребованными и легко продаваемыми в настоящее время являются квартиры в высотных домах в районах с хорошей социальной и коммерческой инфраструктурой.