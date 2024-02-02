Какую погоду ждать в Новосибирске на выходных, 3 и 4 февраля

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
Согласно информации «Западно-Сибирского УГМС», после довольно теплой пятницы, 2 февраля, в ночь на субботу, 3 февраля, термометры покажут -10…-12 градусов. Днем показатели особо не изменятся — -8…-10 градусов. Ветер южный, 3-8 м/с, местами порывы будут достигать 13 м/с.
В воскресенье, 4 февраля, ночью — 10…-12 градусов. Днем потеплеет до -4…-6 градусов. Ветер стихнет до 2-7 м/с.
Все выходные в Новосибирске будет идти умеренный снег.
Также метеоролог рассказала, каким будет последний месяц зимы в регионе и стоит ли ждать раннего наступления весны.