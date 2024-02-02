Какую погоду ждать в Новосибирске на выходных, 3 и 4 февраля

В грядущие выходные в Новосибирске синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха. Потепление в регионе будет сопровождаться умеренным снегом. Об этом Atas.info рассказала начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.