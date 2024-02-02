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Published Сегодня, 08:36

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На фоне потепления в Новосибирске пойдет снег

Какую погоду ждать в Новосибирске на выходных, 3 и 4 февраля

2 февраля 2024, 08:36
Фото: 1MI
На фоне потепления в Новосибирске пойдет снег
В грядущие выходные в Новосибирске синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха. Потепление в регионе будет сопровождаться умеренным снегом. Об этом Atas.info рассказала начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.

Согласно информации «Западно-Сибирского УГМС», после довольно теплой пятницы, 2 февраля, в ночь на субботу, 3 февраля, термометры покажут -10…-12 градусов. Днем показатели особо не изменятся — -8…-10 градусов. Ветер южный, 3-8 м/с, местами порывы будут достигать 13 м/с.

В воскресенье, 4 февраля, ночью — 10…-12 градусов. Днем потеплеет до -4…-6 градусов. Ветер стихнет до 2-7 м/с.

Все выходные в Новосибирске будет идти умеренный снег.

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Также метеоролог рассказала, каким будет последний месяц зимы в регионе и стоит ли ждать раннего наступления весны.

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#Новосибирск#Погода#Зима#Февраль#УГМС#Прогноз погоды#Алёна Рогонова
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