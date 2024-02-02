Компанию оштрафовали за сдачу помещения на площади Калинина подпольному казино

В декабре прокурор Новосибирской области Александр Бучман заявил, что в 2023 году в регионе начали активно бороться с игорным бизнесом. Изъяли больше 9 тысяч единиц оборудования, привлекли к ответственности организаторов подпольных казино и владельцев помещений, которые сдавали в аренду нелегальному бизнесу.