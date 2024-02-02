Компанию оштрафовали за сдачу помещения на площади Калинина подпольному казино

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Возбуждено уголовное дело об организации азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны (по ст. 171.2 УК РФ).
В связи владельца помещения возбудили административное дело о систематическом предоставлении помещений для незаконных организации и проведения азартных игр (ч. 1.1. ст. 14.11 КоАП РФ). Суд оштрафовал собственника на 800 тысяч рублей.
В декабре прокурор Новосибирской области Александр Бучман заявил, что в 2023 году в регионе начали активно бороться с игорным бизнесом. Изъяли больше 9 тысяч единиц оборудования, привлекли к ответственности организаторов подпольных казино и владельцев помещений, которые сдавали в аренду нелегальному бизнесу.