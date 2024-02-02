atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:44

Published Сегодня, 02:44

Modified Сегодня, 02:48

Updated Сегодня, 02:48

Новосибирскую компанию оштрафовали на 800 тысяч за сдачу помещений под казино

Компанию оштрафовали за сдачу помещения на площади Калинина подпольному казино

2 февраля 2024, 02:44
Фото: пресс-служба прокуратуры Новосибирской области

Новосибирскую компанию оштрафовали на 800 тысяч за сдачу помещений под казино

Собственника помещения на площади Калинина в Заельцовском районе Новосибирска оштрафовали на 800 тысяч рублей за сдачу в аренду помещения подпольному казино. Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Возбуждено уголовное дело об организации азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны (по ст. 171.2 УК РФ).

В связи владельца помещения возбудили административное дело о систематическом предоставлении помещений для незаконных организации и проведения азартных игр (ч. 1.1. ст. 14.11 КоАП РФ). Суд оштрафовал собственника на 800 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба прокуратуры Новосибирской области

В декабре прокурор Новосибирской области Александр Бучман заявил, что в 2023 году в регионе начали активно бороться с игорным бизнесом. Изъяли больше 9 тысяч единиц оборудования, привлекли к ответственности организаторов подпольных казино и владельцев помещений, которые сдавали в аренду нелегальному бизнесу.

Читайте также:
В Искитиме силовики разгромили подпольное казиноВ Новосибирске обвиняемого в крышевании казино Захарова оставили в СИЗО до февраляВ Новосибирске 20-летняя девушка организовала подпольное казино
#Происшествия#Новосибирск#Суд#Уголовное дело#Площадь Калинина#Административное дело#Подпольное казино#Заельцовский район#Алёна Рогонова
Подпишитесь
«Мастер и Маргарита» и режиссер Локшин вызвали недовольство у новосибирцев
Вчера, 08:03
Дети делят асфальт: как «Слово пацана» повлиял на новосибирских подростков
Вчера, 00:21
Скончалась девочка, которая выпала с 17 этажа в Новосибирске
Вчера, 10:28
СГК обещает возместить жителям ущерб имуществу из-за коммунальных аварий
Вчера, 04:01
В Новосибирске студента колледжа похитили прямо из кафе
Вчера, 10:24
Улицу Ленина в Новосибирске открыли для проезда транспорта
Вчера, 02:46