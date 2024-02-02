Кандидаты на пост президента России на выборах-2024

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Updated Сегодня, 09:22
По состоянию на 2 февраля ЦИК России зарегистрировал четырех кандидатов в президенты, документы еще двух потенциальных участников президентской гонки находятся в стадии рассмотрения. Рассказываем о каждом из них подробно.
Владислав Даванков занимает посты заместителя председателя Государственной Думы и первого заместителя руководителя фракции партии «Новые люди» в нижней палате российского парламента. Выпускник истфака МГУ сделал карьеру в компании Faberlic, где дошел до должности вице-президента.
С 2018 по 2021 год работал заместителем генерального директора образовательного проекта «Россия — страна возможностей», учредителем которого выступило Управление делами президента. В 2020 году вместе с Алексеем Нечаевым создал партию «Новые люди», в качестве представителя которой в 2021 году был избран в Госдуму. Включен в санкционные списки стран Евросоюза, Великобритании и США за поддержку военной спецоперации на Украине.
В 2023 году принимал участие в выборах мэра Москвы, по результатам голосования занял 4 место с 5,34% голосов избирателей.
Зарегистрирован ЦИК в качестве кандидата на пост президента России.
Депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания и председатель ЦК партии «Коммунисты России» закончил профессионально-техническое училище в родном Ленинграде, с 1996 года работал слесарем НПО «Объединённые системы телекоммуникаций», был бригадиром, начальником участка, начальником стройки производства. В 2000-х годах работал заместителем генерального директора ООО «Юридическая фирма „Кун“», позднее, в 2010-х годах — начальником цеха заготовки ЗАО «Деави».
Малинкович вступил в КПРФ в середине 90-х годов, но 2001 покинул ее ряды из-за разногласий с руководством партии. Немногим ранее началась его карьера муниципального депутата: в 2000 году был избран депутатом муниципального округа «Смольнинский» Санкт-Петербурга и переизбирался на эту должность в 2004, 2009, 2014 годах.
В 2009 году стал секретарем ЦК общероссийской общественной организации «Коммунисты России», а через три года, после преобразования движения в партию, занял аналогичную партийную должность. Председателем ЦК стал в марте 2022, по решению чрезвычайного партийного съезда.
ЦИК проверяет подписи, собранные в его поддержку.
Уроженец Ташкента и выпускник Московского физико-технического института сначала занимался инженерной работой, затем получил второе высшее образование в Московском юридическом институте и в 1999 году организовал кафедру права МФТИ, которую возглавлял до 2016 года.
Надеждин в 1990 был избран депутатом совета народных депутатов города Долгопрудного, работал там до 1997 года. В 2019 вновь избирается в совет и является его действующим депутатом.
В 1991 вступил в «Движение демократических реформ», в 1998-99 годах работал в аппарате российского правительства, где был советником вице-премьера Бориса Немцова и председателя кабмина Сергея Кириенко, входил в состав политсовета движения «Новая сила», основанного Кириенко. В 1999 движение вошло в состав «Союза правых сил», по избирательному списку которого Надеждин попал в третий созыв Госдумы (1999-2003).
Позже в качестве кандидата сначала от СПС, а потом от партии «Правое дело» неудачно участвовал в избирательных кампаниях различного уровня, на выборах в Госдуму 2016 года выдвигался от «Партии роста», в 2021 — от «Справедливой России», но оба раза потерпел поражение.
Борис Надеждин — постоянный участник общественно-политических ток-шоу на российских федеральных телеканалах, придерживающийся либеральных взглядов.
ЦИК проверяет подписи, собранные в его поддержку.
Действующий президент России — выпускник юридического факультета Ленинградского государственного университета, в течение 16 лет служил офицером внешней разведки КГБ, в том числе 6 лет в Дрездене. По возвращении на родину работал помощником ректора ЛГУ, затем советником председателя Ленинградского горсовета Анатолия Собчака, позже занимал посты в мэрии Северной столицы.
В 1996 году переехал в Москву и был назначен заместителем управляющего делами президента России, в августе 1999 года возглавил правительство. Впервые был избран президентом России 26 марта 2000 года, а затем переизбирался в 2004, 2012 и 2018 годах.
С 2008 по 2012 год занимал пост председателя партии «Единая Россия», но в партию не вступал.
Зарегистрирован ЦИК в качестве кандидата на пост президента России.
После смерти в 2022 году основателя и бессменного лидера Либерально-демократической партии России стал ее председателем. Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме.
Выпускник Московского станкоинструментального института, в середине 90-х занимал посты председателя совета директоров Промышленно-инвестиционного банка и заместителя председателя правления Уникомбанка. В 2001–2015 годах заведовал кафедрой мировой экономики и международных отношений МЭСИ, с 2015 года заведует кафедрой международных отношений и интеграционных процессов МГУ.
Слуцкий впервые был избран в Госдуму в 2000 году и с тех пор побеждал на всех парламентских выборах. За поддержку российской внешней политики в отношении Украины с 2014 года находится в санкционных списках США, Евросоюза и ряда других стран.
Зарегистрирован ЦИК в качестве кандидата на пост президента России.
Уроженца Новосибирской области Харитонова можно назвать аксакалом Госдумы. Впервые с нижнюю палату российского парламента он был избран в 1993 году и с тех пор постоянно переизбирается. Выпускник Новосибирского сельскохозяйственного института до начала политической карьеры два десятка лет работал в совхозе «Галинский» Мошковского района, сначала агрономом, а потом его председателем.
Долгое время был членом Аграрной партии, но в 2007 году покинул партию из-за ее тесного сотрудничества с «Единой Россией». Хариионов никогда не скрывал симпатий к коммунистам, на президентских выборах 1996 года поддержал кандидатуру Геннадия Зюганова, а после избрания в Госдуму в 2003 году по Барабинскому одномандатному округу вошел в состав фракции КПРФ.
Харитонов в качестве кандидата от КПРФ участвовал в президентских выборах 2004 года, где занял второе место, за него отдали голоса 13,69% избирателей. Включен в санкционные списки стран Евросоюза, Великобритании и США за поддержку военной спецоперации на Украине.
Зарегистрирован ЦИК в качестве кандидата на пост президента России.
Выборы президента России в 2024 году будут длиться три дня. Голосование пройдет с 15 по 17 марта. При этом в дистанционном электронном формате оно будет проходить только в тех регионах, где уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах федерации.