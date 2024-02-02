Кандидаты на пост президента России на выборах-2024

Уроженца Новосибирской области Харитонова можно назвать аксакалом Госдумы. Впервые с нижнюю палату российского парламента он был избран в 1993 году и с тех пор постоянно переизбирается. Выпускник Новосибирского сельскохозяйственного института до начала политической карьеры два десятка лет работал в совхозе «Галинский» Мошковского района, сначала агрономом, а потом его председателем.