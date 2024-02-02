«ЛУКОЙЛ-Пермь» стала правопреемником исков о загрязнении почвы на 400 млн рублей

Одним из истцов выступило минприроды Республики Коми в лице Усинского лесничества. Министерство предъявило иск на 38,7 миллиона рублей к «ЛУКОЙЛ-Коми». Основание — самовольное уничтожение земель лесного фонда. Этот же истец подал в отношении компании иски на 20,7 миллиона рублей и на 1,2 миллиона рублей за уничтожение земель на территории ГУ «Усинское лесничество». Все эти иски были зарегистрированы 17 февраля 2022 года, а 3 мая 2023 года поступил еще один иск к «ЛУКОЙЛ-Коми» — на 4,1 миллиона рублей.