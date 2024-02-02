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Posted Сегодня, 13:27

Published Сегодня, 13:27

Modified Сегодня, 13:27

Updated Сегодня, 13:27

«ЛУКОЙЛ-Пермь» стала правопреемником исков о загрязнении почвы на 400 млн рублей

«ЛУКОЙЛ-Пермь» стала правопреемником исков о загрязнении почвы на 400 млн рублей

2 февраля 2024, 13:27
Фото: Изображение Midjourney
Арбитраж признал компанию «ЛУКОЙЛ-Пермь» правопреемником ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» по искам о загрязнении почвы и окружающей среды. Пермская компания выступит ответчиком в суде по этим делам.

По информации Properm.ru, общая сумма исковых требований только по уничтожению почвы превышает 400 миллионов рублей.

Уточняется, что изначально иски были поданы в отношении ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», которое в результате реорганизации присоединено к пермской компании.

Как передает Properm.ru со ссылкой на главу Росприроднадзора Светлану Радионову, суд принял сторону ведомства в деле о возмещении ущерба за загрязнение почвы. Напомним, в 2020 году произошел разлив нефти на нефтепроводе на Харьягинском месторождении. Правительство РФ поручило Росприроднадзору организовать внеплановую проверку, по итогам которой было установлено превышение содержания нефтепродуктов в почве. Ведомство определило размер вреда, нанесенного окружающей среде. Он составил 7,3 миллиона рублей.

В 2020 году компании было направлено постановление о добровольном возмещении экологического ущерба. Предприятие его не выплатило. В конце 2023 года после продолжительных разбирательств суд постановил удовлетворить требования Росприроднадзора в полном объеме. 18 января 2024 года компания «ЛУКОЙЛ-Пермь», выступившая правопреемником «ЛУКОЙЛ-Коми», исполнила требование по возмещению ущерба.

Помимо этого, в конце прошлого года ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» в судебном порядке выплатило 13,8 миллиона рублей за ущерб почвам, нанесенный в результате разлива нефтепродуктов на территории Ненецкого автономного округа — на Южно-Хыльчуюском месторождении. Данное нарушение ведомство выявило еще в 2020 году.

В Properm.ru подсчитали количество исков в отношении ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», которые предъявлялись компании с 2022 года. Возмещать ущерб по ним будет «ЛУКОЙЛ-Пермь».

Одним из истцов выступило минприроды Республики Коми в лице Усинского лесничества. Министерство предъявило иск на 38,7 миллиона рублей к «ЛУКОЙЛ-Коми». Основание — самовольное уничтожение земель лесного фонда. Этот же истец подал в отношении компании иски на 20,7 миллиона рублей и на 1,2 миллиона рублей за уничтожение земель на территории ГУ «Усинское лесничество». Все эти иски были зарегистрированы 17 февраля 2022 года, а 3 мая 2023 года поступил еще один иск к «ЛУКОЙЛ-Коми» — на 4,1 миллиона рублей.

За причинение вреда лесам и природным объектам, находящимся на участке земель государственного лесного фонда Усинского участкового лесничества, ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» был предъявлен иск на пять с половиной миллионов рублей. Он был зарегистрирован 21 июня 2023 года.

К «ЛУКОЙЛ-Коми» были поданы еще несколько исковых заявлений: на 4,3 миллиона, 1,7 миллиона и 4,4 миллиона рублей (2 марта 2022 года), на 1,7 миллиона рублей (5 марта 2022 года), на 2,1 миллиона рублей (6 мая 2022 года). Самый крупный иск был зарегистрирован 3 мая 2023 года. Его размер составил 129,4 миллиона рублей.

Всего в период с 2022 по 2023 год в отношении ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» было подано двадцать исков, касающихся возмещения ущерба, нанесенного лесным почвам в результате деятельности предприятия. Все эти дела будут рассматриваться в суде в 2024 году.

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