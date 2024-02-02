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Updated Сегодня, 02:34

Электричка будет ходить с самого утра

На «Лыжню России» в Новосибирске запустят бесплатную электричку

2 февраля 2024, 02:32
Фото: ТГ-канал Анны Терешковой
Электричка будет ходить с самого утра
Из Новосибирска будет запущена бесплатная электричка на «Лыжню России-2024», которая доставит болельщиков и спортсменов до места проведения соревнований.

Электричку до места проведения «Лыжни России» запустят 10 февраля. Отправление электропоезда состоится в 8.58 со станции «Новосибирск-Восточный».

После лыжных гонок, в 14.00, автобус доставит участников до станции «Сеятель» в Академгородке Новосибирска. Отправление электропоезда с этой станции запланировано на 14.30.

Соревнования пройдут в Академгородке. Это мероприятие организовано в рамках проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография», который направлен на повышение интереса к физической культуре и спорту. Участие в гонке можно заявить через Госуслуги.

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