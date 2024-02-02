На «Лыжню России» в Новосибирске запустят бесплатную электричку

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Электричку до места проведения «Лыжни России» запустят 10 февраля. Отправление электропоезда состоится в 8.58 со станции «Новосибирск-Восточный».
После лыжных гонок, в 14.00, автобус доставит участников до станции «Сеятель» в Академгородке Новосибирска. Отправление электропоезда с этой станции запланировано на 14.30.
Соревнования пройдут в Академгородке. Это мероприятие организовано в рамках проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография», который направлен на повышение интереса к физической культуре и спорту. Участие в гонке можно заявить через Госуслуги.