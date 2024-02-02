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Парковаться запретят

На нескольких участках улиц в Новосибирске автомобилистам запретят парковку

2 февраля 2024, 01:07
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Парковаться запретят
В трех районах Новосибирска вводят запрет на парковку автомобилей на нескольких улицах, сообщили в мэрии.

Автомобилистам временно запретят останавливаться на нескольких участках улиц в трех районах города. Это решение принято с целью обеспечения безопасности дорожного движения и улучшения процесса очистки проезжей части.

С 9 февраля будет запрещена остановка на участке Титова от улицы Бийской до Порт-Артурской, на Немировича-Данченко от дома №128/1 до здания №130/1, а также на участке от дома №38 на Аксенова до Бассейного переулка.

Городская администрация напоминает водителям о важности соблюдения правил дорожного движения на улицах, где запрещена остановка, а также о необходимости учитывать установленные дорожные знаки.

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#Транспорт#Новосибирск#Дороги#Улицы#Парковка#Эмилия Губарева
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