На нескольких участках улиц в Новосибирске автомобилистам запретят парковку

Posted Сегодня, 01:07
Published Сегодня, 01:07
Modified Сегодня, 01:25
Updated Сегодня, 01:25
Автомобилистам временно запретят останавливаться на нескольких участках улиц в трех районах города. Это решение принято с целью обеспечения безопасности дорожного движения и улучшения процесса очистки проезжей части.
С 9 февраля будет запрещена остановка на участке Титова от улицы Бийской до Порт-Артурской, на Немировича-Данченко от дома №128/1 до здания №130/1, а также на участке от дома №38 на Аксенова до Бассейного переулка.
Городская администрация напоминает водителям о важности соблюдения правил дорожного движения на улицах, где запрещена остановка, а также о необходимости учитывать установленные дорожные знаки.