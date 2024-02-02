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Posted Сегодня, 04:24

Published Сегодня, 04:24

Modified Сегодня, 04:30

Updated Сегодня, 04:30

За последние 3 года объем вложений в туризм Новосибирской области вырос в 4 раза

На развитие туризма в Новосибирской области в 2024 году направят 431 млн рублей

2 февраля 2024, 04:24
Фото: atas.info
За последние 3 года объем вложений в туризм Новосибирской области вырос в 4 раза

На туризм в Новосибирской области выделят 1 млрд рублей

До 2023 года власти Новосибирской области направят на развитие туризма около 1 млрд рублей. В 2024 году инвестиции составят 431 млн рублей. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила замминистра экономического развития региона Анна Павлова.

Львиная доля выделенных денег пойдет на гранты предпринимателям и муниципальным властям.

174 млн рублей из 431 млн рублей выделят из областного бюджета по госпрограмме «Развитие туризма в Новосибирской области», 173,5 млн рублей — из федерального бюджета по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Еще 89 млн рублей из федерального бюджета выделили «на определенные цели по нацпроекту».

До 2030 года вложения составят около 1 млрд рублей.

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За 11 месяцев 2023 года турпоток региона превысил 1 млн человек и вырос на 20% по отношению к аналогичному периоду 2022 года. Чаще всего в Новосибирскую область приезжают туристы из соседних Кемеровской, Томской, Омской областей, Красноярского и Алтайского края, Москвы и Санкт-Петербурга.

В основном это деловые поездки. Также туристов интересуют водоемы региона.

Справка

Согласно национальному туристическому рейтингу, Новосибирская область возглавляет рейтинг по Сибири и находится на 11-м месте в общероссийском списке.

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