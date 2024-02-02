На развитие туризма в Новосибирской области в 2024 году направят 431 млн рублей

За 11 месяцев 2023 года турпоток региона превысил 1 млн человек и вырос на 20% по отношению к аналогичному периоду 2022 года. Чаще всего в Новосибирскую область приезжают туристы из соседних Кемеровской, Томской, Омской областей, Красноярского и Алтайского края, Москвы и Санкт-Петербурга.