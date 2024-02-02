На развитие туризма в Новосибирской области в 2024 году направят 431 млн рублей

Posted Сегодня, 04:24
Published Сегодня, 04:24
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
Львиная доля выделенных денег пойдет на гранты предпринимателям и муниципальным властям.
174 млн рублей из 431 млн рублей выделят из областного бюджета по госпрограмме «Развитие туризма в Новосибирской области», 173,5 млн рублей — из федерального бюджета по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Еще 89 млн рублей из федерального бюджета выделили «на определенные цели по нацпроекту».
До 2030 года вложения составят около 1 млрд рублей.
За 11 месяцев 2023 года турпоток региона превысил 1 млн человек и вырос на 20% по отношению к аналогичному периоду 2022 года. Чаще всего в Новосибирскую область приезжают туристы из соседних Кемеровской, Томской, Омской областей, Красноярского и Алтайского края, Москвы и Санкт-Петербурга.
В основном это деловые поездки. Также туристов интересуют водоемы региона.
Справка
Согласно национальному туристическому рейтингу, Новосибирская область возглавляет рейтинг по Сибири и находится на 11-м месте в общероссийском списке.