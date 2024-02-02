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Posted Сегодня, 03:28

Published Сегодня, 03:28

Modified Сегодня, 03:31

Updated Сегодня, 03:31

На выполнения комплекса работ выделили 28,5 млн рублей. Источники финансирования — бюджеты города, субсидии из областного и федерального бюджетов

На завершение реконструкции музея Кондратюка в Новосибирске выделят более 28 млн

2 февраля 2024, 03:28
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
На выполнения комплекса работ выделили 28,5 млн рублей. Источники финансирования — бюджеты города, субсидии из областного и федерального бюджетов

Мэрия ищет подрядчика для завершения реконструкции музея Кондратюка на Советской

Мэрия Новосибирска ищет подрядчика, который выполнит реконструкцию здания музея Кондратюка в центре города на улице Советской, 24. Сведения о торгах появились на сайте госзакупок. Заказчиком выступило Управление по строительству и архитектуре мэрии города.

Работы должны пройти с 5 апреля по 23 октября 2024 года. На выполнения комплекса работ выделили 28,5 млн рублей. Источники финансирования — бюджеты города, субсидии из областного и федерального бюджетов.

Из них 1,4 млн рублей выделят из городского бюджета, почти 6 млн рублей составят субсидии областного бюджета, 21 млн рублей — из федерального бюджета. 500 тысяч рублей оставили на непредвиденные траты.

Победитель торгов должен будет установить двери, выполнить внутреннюю отделку помещений, уложить пол, покрасить фасады, установить декоративные элементы, устроить водоотведение, благоустроить территорию вокруг здания.

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В апреле 2023 года двухэтажное здание 1924 года постройки снесли, чтобы заново отстроить. В мэрии назвали это реконструкцией и заявили, что старинная постройка находилась в аварийном состоянии.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Госзакупки#Реконструкция#Мэрия Новосибирска#Алёна Рогонова#Советская улица#Музей Кондратюка
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