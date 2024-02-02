На завершение реконструкции музея Кондратюка в Новосибирске выделят более 28 млн

Posted Сегодня, 03:28
Published Сегодня, 03:28
Modified Сегодня, 03:31
Updated Сегодня, 03:31
Работы должны пройти с 5 апреля по 23 октября 2024 года. На выполнения комплекса работ выделили 28,5 млн рублей. Источники финансирования — бюджеты города, субсидии из областного и федерального бюджетов.
Из них 1,4 млн рублей выделят из городского бюджета, почти 6 млн рублей составят субсидии областного бюджета, 21 млн рублей — из федерального бюджета. 500 тысяч рублей оставили на непредвиденные траты.
Победитель торгов должен будет установить двери, выполнить внутреннюю отделку помещений, уложить пол, покрасить фасады, установить декоративные элементы, устроить водоотведение, благоустроить территорию вокруг здания.
В апреле 2023 года двухэтажное здание 1924 года постройки снесли, чтобы заново отстроить. В мэрии назвали это реконструкцией и заявили, что старинная постройка находилась в аварийном состоянии.