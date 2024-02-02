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Posted Сегодня, 06:28

Published Сегодня, 06:28

Modified Сегодня, 06:30

Updated Сегодня, 06:30

Где квартиры дороже всего

Названы районы Новосибирска, где больше всего подорожало вторичное жилье

2 февраля 2024, 06:28
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Где квартиры дороже всего
В Новосибирске были названы районы, в которых за год наиболее значительно выросла стоимость вторичного жилья.

Лидерами рейтинга стали Железнодорожный и Центральный районы, где цены увеличились на 15% и составляют от 158 до 162 тысяч рублей за квадратный метр. Результаты рейтинга были представлены ЦИАН, пишет «РБК Новосибирск».

Также в список лидеров попали Дзержинский и Заельцовский районы, где стоимость квадратного метра поднялась до 144 тысяч рублей.

В Первомайском и Советском районах города прирост составил всего от 3% до 5%, а стоимость квадратного метра колеблется от 100 до 126 тысяч рублей.

В Октябрьском и Дзержинском районах стоимость вторичного жилья выросла на 9% и составляет 120 тысяч рублей за квадратный метр. В Ленинском, Калининском и Кировском районах цены на квартиры повысились на 6% до 7,9%.

На рост цен оказали влияние повышение стоимости строительства и увеличение ипотечных ставок по кредитам.

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#Город#Новосибирск#Строительство#Недвижимость#Жилье#Эмилия Губарева
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