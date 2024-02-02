Названы районы Новосибирска, где больше всего подорожало вторичное жилье

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Лидерами рейтинга стали Железнодорожный и Центральный районы, где цены увеличились на 15% и составляют от 158 до 162 тысяч рублей за квадратный метр. Результаты рейтинга были представлены ЦИАН, пишет «РБК Новосибирск».
Также в список лидеров попали Дзержинский и Заельцовский районы, где стоимость квадратного метра поднялась до 144 тысяч рублей.
В Первомайском и Советском районах города прирост составил всего от 3% до 5%, а стоимость квадратного метра колеблется от 100 до 126 тысяч рублей.
В Октябрьском и Дзержинском районах стоимость вторичного жилья выросла на 9% и составляет 120 тысяч рублей за квадратный метр. В Ленинском, Калининском и Кировском районах цены на квартиры повысились на 6% до 7,9%.
На рост цен оказали влияние повышение стоимости строительства и увеличение ипотечных ставок по кредитам.