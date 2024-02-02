Новосибирский повар похоронил лангуста на шоу Ивлева

Повар потушил курицу в красном вине, добавил туда вареного лангуста и сыр. Однако Константин Ивлев отнесся к блюду весьма критично. Сначала руководитель проекта буквально прослезился из-за переваренного морепродукта: «Лангуста жалко. Он же мочалкой стал», — посетовал шеф-повар.