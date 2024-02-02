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Published Сегодня, 07:18

Modified Сегодня, 07:38

Updated Сегодня, 07:38

Переваренный лангуст огорчил Константина Ивлева

Новосибирский повар похоронил лангуста на шоу Ивлева

2 февраля 2024, 07:18
Фото: Молодые ножи (скриншот)
Переваренный лангуст огорчил Константина Ивлева

Константин Ивлев раскритиковал курицу с лангустом от новосибирского повара

В новом выпуске проекта Константина Ивлева «Молодые ножи» принял участие новосибирский повар Владимир Штиц. Молодой человек приготовил тушеную курицу с лангустом, сыром с голубой плесенью и трюфелем.

22-летний новосибирец принял участие в шоу на телеканале «Пятница» с Константином Ивлевым. Молодой человек работает су-шефом и имеет трехлетний стаж работы в ресторанной индустрии.

На шоу ему надо было приготовить блюда из предложенных ингредиентов — лангуста и курицы. С морским обитателем Штиц столкнулся впервые.

При этом с приготовлением лангуста юноша столкнулся впервые.

«Мне достались курица, лангуст, сыр с голубой плесенью и трюфель. И тут осенило: потушить курицу в томате и с лангустом», — рассказал Владимир Штиц.

Повар потушил курицу в красном вине, добавил туда вареного лангуста и сыр. Однако Константин Ивлев отнесся к блюду весьма критично. Сначала руководитель проекта буквально прослезился из-за переваренного морепродукта: «Лангуста жалко. Он же мочалкой стал», — посетовал шеф-повар.

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В итоге новосибирцу поставили «единицу» и признали блюдо невкусным.

«Знаешь, цветы на блюде говорят о том, что ты похоронил вкус лангуста и вкус курицы. И получился этакий колумбарий. Совершенно невкусно», — заявил Константин Ивлев.

Напомним, что до этого Константину Ивлеву не понравился лосось в желе от новосибирца Ивана Далевича.

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#Культура#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Еда#Телевидение#Повар#Александр Ляхов
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