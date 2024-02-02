Новосибирский повар похоронил лангуста на шоу Ивлева

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
22-летний новосибирец принял участие в шоу на телеканале «Пятница» с Константином Ивлевым. Молодой человек работает су-шефом и имеет трехлетний стаж работы в ресторанной индустрии.
На шоу ему надо было приготовить блюда из предложенных ингредиентов — лангуста и курицы. С морским обитателем Штиц столкнулся впервые.
При этом с приготовлением лангуста юноша столкнулся впервые.
«Мне достались курица, лангуст, сыр с голубой плесенью и трюфель. И тут осенило: потушить курицу в томате и с лангустом», — рассказал Владимир Штиц.
Повар потушил курицу в красном вине, добавил туда вареного лангуста и сыр. Однако Константин Ивлев отнесся к блюду весьма критично. Сначала руководитель проекта буквально прослезился из-за переваренного морепродукта: «Лангуста жалко. Он же мочалкой стал», — посетовал шеф-повар.
В итоге новосибирцу поставили «единицу» и признали блюдо невкусным.
«Знаешь, цветы на блюде говорят о том, что ты похоронил вкус лангуста и вкус курицы. И получился этакий колумбарий. Совершенно невкусно», — заявил Константин Ивлев.
Напомним, что до этого Константину Ивлеву не понравился лосось в желе от новосибирца Ивана Далевича.