Новосибирец предал пса ради службы на СВО — несколько часов собака скулила в машине

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
Ротвейлер Тайсон долгое время жил в новосибирском приюте и долго ждал любящего хозяина. Около года назад ему нашли дом. Правда, новый владелец оказался безответственным. Пес жил в будке на цепи. А вскоре и вовсе потерялся.
«Мужчина поссорился с женой. И она увезла собаку в поле. Тайсон скитался неделю. Потом его нашли волонтеры и вернули хозяину. Возможно, были какие-то проблемы», — рассказала Atas.Info волонтер Ольга Симоненко.
Потом хозяин и вовсе предал Тайсона. Новосибирец отправил двухгодовалого кобеля одного на зоотакси в гостиницу для животных. При этом он не удосужился оплатить услуги водителя и гостиницы.
«Он узнал телефон такси у одной зоозащитницы и отправил собаку в гостиницу. Но там Тайсона никто не ждал. В итоге пес просидел два часа в машине, пока мы не связались с этой женщиной и не узнали все подробности», — пояснила Ольга Симоненко.
Благодаря волонтерам, пса все-таки пристроили в зоогостиницу, но оплатить ее необходимо до 5 февраля. Еще лучше, если Тайсон сможет найти новый дом.
«Очень социализированный и умный пес. Великолепно общается с любым мужчиной. К женщинам менее доверчив, но брал еду у жены кинолога. Кстати, помог достать ей железную банку из миски. Ему сейчас не хватает воспитания, но Тайсон хорошо поддается дрессировке. Нужны занятия с кинологом», — отметила Ольга Симоненко.
Если у читателей возникло желание взять Тайсона на передержку или в качестве постоянного питомца, то следует связаться с Ольгой Симоненко по телефону: +79139481536.
Напомним, что ранее стало известно о новосибирской кошатнице, которая приютила в квартире свыше шестидесяти питомцев.