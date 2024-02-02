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Published Сегодня, 06:37

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Updated Сегодня, 07:23

Ротвейлер два часа просидел в машине

Новосибирец предал пса ради службы на СВО — несколько часов собака скулила в машине

2 февраля 2024, 06:37
Фото: Ольга Симоненко / Atas.Info
Ротвейлер два часа просидел в машине

Новосибирец выбросил ротвейлера на улицу и уехал на СВО

Душераздирающая история пса Тайсона: новосибирец пристроил его из приюта к себе. Собака привязалась к хозяину. Тот из-за личных проблем несколько раз увозил ее в поле, но все равно забирал обратно. Но не в январе. Мужчина оставил Тайсона одного, а сам уехал на СВО.

Ротвейлер Тайсон долгое время жил в новосибирском приюте и долго ждал любящего хозяина. Около года назад ему нашли дом. Правда, новый владелец оказался безответственным. Пес жил в будке на цепи. А вскоре и вовсе потерялся.

«Мужчина поссорился с женой. И она увезла собаку в поле. Тайсон скитался неделю. Потом его нашли волонтеры и вернули хозяину. Возможно, были какие-то проблемы», — рассказала Atas.Info волонтер Ольга Симоненко.
Ротвейлер несколько раз оказывался на улицеРотвейлер несколько раз оказывался на улице
Ротвейлер несколько раз оказывался на улице
Фото: Ольга Симоненко

Потом хозяин и вовсе предал Тайсона. Новосибирец отправил двухгодовалого кобеля одного на зоотакси в гостиницу для животных. При этом он не удосужился оплатить услуги водителя и гостиницы.

«Он узнал телефон такси у одной зоозащитницы и отправил собаку в гостиницу. Но там Тайсона никто не ждал. В итоге пес просидел два часа в машине, пока мы не связались с этой женщиной и не узнали все подробности», — пояснила Ольга Симоненко.

Благодаря волонтерам, пса все-таки пристроили в зоогостиницу, но оплатить ее необходимо до 5 февраля. Еще лучше, если Тайсон сможет найти новый дом.

Сейчас пес находится в зоогостиницеСейчас пес находится в зоогостинице
Сейчас пес находится в зоогостинице
Фото: Ольга Симоненко
«Очень социализированный и умный пес. Великолепно общается с любым мужчиной. К женщинам менее доверчив, но брал еду у жены кинолога. Кстати, помог достать ей железную банку из миски. Ему сейчас не хватает воспитания, но Тайсон хорошо поддается дрессировке. Нужны занятия с кинологом», — отметила Ольга Симоненко.

Если у читателей возникло желание взять Тайсона на передержку или в качестве постоянного питомца, то следует связаться с Ольгой Симоненко по телефону: +79139481536.

Напомним, что ранее стало известно о новосибирской кошатнице, которая приютила в квартире свыше шестидесяти питомцев.

В Новосибирске кошатница приютила в квартире 66 питомцев
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#Общество#Эксклюзив#Новосибирск#Новосибирская область#Животные#Волонтеры#Собака#Александр Ляхов
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