Новосибирец предал пса ради службы на СВО — несколько часов собака скулила в машине

Новосибирец выбросил ротвейлера на улицу и уехал на СВО

Душераздирающая история пса Тайсона: новосибирец пристроил его из приюта к себе. Собака привязалась к хозяину. Тот из-за личных проблем несколько раз увозил ее в поле, но все равно забирал обратно. Но не в январе. Мужчина оставил Тайсона одного, а сам уехал на СВО.