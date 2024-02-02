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Published Сегодня, 11:41

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Малыш травмировался в игровой зоне

Новосибирские следователи займутся сломанной ногой двухлетнего малыша в ТРЦ «Галерея»

2 февраля 2024, 11:41
Фото: 1MI
Малыш травмировался в игровой зоне

Новосибирские следователи возбудили дело из-за травмы ребенка в ТРЦ «Галерея»

14 января двухлетний малыш сломал ногу в игровой комнате торгово-развлекательного центра «Галерея». Сотрудниками регионального СКР возбуждено уголовное дело.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы доследственной проверки.

«Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей — в частности, детям, не достигшим возраста шести лет. Следователями собраны материалы доследственной проверки. Расследование уголовного дела продолжается», — рассказала Atas.Info старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ СУ СКР по Новосибирской области Елена Коновалова.

В случае доказательства вины администрации детского центра грозит ответственность за оказание небезопасных услуг детям до шести лет.

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Инцидент произошел 14 января. Согласно материалам СМИ, двухлетний малыш мог сломать ногу в детской игровой зоне ТРЦ «Галерея». При этом, по словам матери, администрация якобы не признала своей вины, сославшись на активную игру других малышей.

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#Происшествия#Эксклюзив#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Следственный комитет#Следствие#Александр Ляхов
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