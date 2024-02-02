Новосибирские следователи займутся сломанной ногой двухлетнего малыша в ТРЦ «Галерея»

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы доследственной проверки.
«Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей — в частности, детям, не достигшим возраста шести лет. Следователями собраны материалы доследственной проверки. Расследование уголовного дела продолжается», — рассказала Atas.Info старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ СУ СКР по Новосибирской области Елена Коновалова.
В случае доказательства вины администрации детского центра грозит ответственность за оказание небезопасных услуг детям до шести лет.
Инцидент произошел 14 января. Согласно материалам СМИ, двухлетний малыш мог сломать ногу в детской игровой зоне ТРЦ «Галерея». При этом, по словам матери, администрация якобы не признала своей вины, сославшись на активную игру других малышей.
Напомним, что в Новосибирске скончалась девочка, упавшая с семнадцатого этажа.