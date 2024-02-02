Новосибирские следователи займутся сломанной ногой двухлетнего малыша в ТРЦ «Галерея»

Инцидент произошел 14 января. Согласно материалам СМИ, двухлетний малыш мог сломать ногу в детской игровой зоне ТРЦ «Галерея». При этом, по словам матери, администрация якобы не признала своей вины, сославшись на активную игру других малышей.