Агроном рассказала новосибирским огородникам, что можно сеять в феврале

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
Для тех, кому не терпится покопаться в земле, опытный агроном посоветовала заняться цветами.
В первую очередь, это цветочные культуры — петуния, эустома, которые будут расти до цветения в горшках, и которые в июне пересадят в открытый грунт или кашпо.
Также в феврале можно сеять цинерарию серебристую, сальвию, анютины глазки, львиный зев.
Помимо цветов, пришла пора высаживать овощные культуры, для которых рост в горшке — только на пользу.
Сейчас можно посеять листовые культуры. Такие, как корневой, черешковый, листовой сельдерей. Это растения в рассаде не имеют ограничений по времени. Если некоторые виды овощных культур имеют ограниченный срок пребывания в горшке, и рассада не должна там сидеть больше определенного количества дней, то к листовым культурам это не относится. Чтобы клубень у корневого сельдерея был крупнее и увесистее, и черешки у черешкового сельдерее — толще, можно сеять их уже в начале февраля, — говорит Людмила Шубина.
Также можно посеять в начале февраля мелкоплодную садовую землянику сортов Руяна альпийская, Желтое чудо. Для земляники можно использовать субстраты с наличием торфа. Земляника любит кисловатую почву, пояснила специалист.
20-25 февраля приступают к посеву перца и баклажанов. К моменту высадки в теплицы возраст рассады не должен превышать 75 дней.
Лучше пусть рассада будет не доросшей, иначе она будет плохо приживаться и даст плохой урожай. Но среди этих культур есть и ранние сорта. Среди перцев это Валентинка, Иволга, Фонтан, Колобок, Лидия. Эти перцы нужно сеять в начале марта. Они созревают рано, и подходят для выращивания в открытом грунте. Поэтому сроки можно разделить на два временных отрезка. Ранние сорта высеиваем с 1 по 10 марта, — говорит Людмила Шубина.
Многие садоводы пользуются собственными семенами, извлекая их из томатов, перцев. До того, как посеять, сначала их нужно подготовить, то есть протравить.
Февраль — самое время для подготовки семян. Их протравливают в 1%-м растворе марганцовокислого калия (марганцовки. — Прим. ред.). Для этого 1 грамм кристаллической марганцовки разводим в 100 мл воды. Получается густой насыщенный раствор. Семена помещают в мешочек, завязывают узелком и погружают в раствор на 30 минут. После этого семена промывают под холодной струей воды, просушивают. Семена готовы к посеву, — дала совет Людмила Шубина.
Способ подходит для семян из перца, огурца, тыквы, при условии, если это семена собственного производства. Но как правило, люди покупают готовые семена в магазинах.
Каждый этап в формировании будущего урожая играет большую роль.
Хочу напомнить, что перечисленные культуры высевают поверхностно, ровно как и петунию и эустому. Мы не присыпаем семена к поверхности: насыпали почву, на нее рассыпали равномерно семена и накрыли сверху полиэтиленовой пленкой. Помещаем всё это в посадочный ящик или горшок, — объяснила агроном.
Растениям необходим свет, а в феврале короткий световой день. Поэтому эксперт настоятельно рекомендует подсвечивать все овощные культуры, особенно мелкосемянные.
Стоит заранее позаботится о светодиодных лампах. Включать их можно утром, с 8:00 до 10:00 и вечером, с 18:00 до 21:00. В пасмурные эти сеансы должны длиться дольше. Для большей эффективности светодиодная лампа должна находиться в 10 см от ящика. В целом, февраль — довольно спокойная пора для садоводов, еще можно немного отдохнуть, — говорит Людмила Шубина.
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