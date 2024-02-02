Агроном рассказала новосибирским огородникам, что можно сеять в феврале

Новосибирский агроном рассказала, когда и как нужно сеять в феврале

В Новосибирске еще лежит снег, но опытные садоводы уже вовсю готовятся к предстоящему дачному сезону. Уже можно приступать к подготовительным работам, также можно посеять некоторые растения. О том, что можно сеять сейчас, Atas.info поговорил с кандидатом сельскохозяйственных наук Людмилой Шубиной.