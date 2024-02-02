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Published Сегодня, 06:13

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Updated Сегодня, 06:15

Глава Союза отцов потребовал призвать к ответственности Михаила Локшина

Новосибирский общественник Сергей Майоров удивился свободе режиссера Локшина

2 февраля 2024, 06:13
Фото: КиноПоиск
Глава Союза отцов потребовал призвать к ответственности Михаила Локшина

Глава Союза отцов НСО потребовал наказать режиссера «Мастера и Маргариты»

25 января в российский прокат вышла лента «Мастер и Маргарита» по одноименному роману Михаила Булгакова. Новосибирцы уже дали картине неоднозначные и противоречивые оценки. Не в последнюю очередь это связано с личностью режиссера Михаила Локшина.

Негатив вокруг Михаила Локшина связан с его неоднократной критикой специальной военной операции. Кроме того, утверждается, что режиссер мог неоднократно финансировать ВСУ. Именно это больше всего возмутило главу Союза отцов Новосибирской области Сергея Майорова.

«Это предатель и самый настоящий ненавистник своей страны. Он, не скрывая этого, в открытую финансировал ВСУ. Уверен, что и гонорары от фильма пойдут на Украину. Почему его до сих пор не посадили?», — задал вопрос Сергей Майоров в беседе с Atas.Info.
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По мнению общественника, режиссера прикрывают чиновники от культуры. Необходимо поставить вопрос ребром — не являются ли они «пятой колонной». «На словах и по телевизору — одно. А на деле они дают спокойно отсидеться Диане Арбениной, Михаилу Локшину и остальным. Предпочитают жить в либеральных условиях за наш с вами счет», — заявил Сергей Майоров.

Также глава Союза Отцов ответил на вопрос, как следует поступать с артистами, критикующими СВО и российские власти.

«Я всегда против тех, кто против нас. Они нас презирают, поэтому мы должны ответить им тем же. Они одобряют убийство наших солдат, поэтому с ними не нужно либеральничать. Все, кто хочет высказаться, пускай дождутся победы в СВО. Тогда пускай говорят, что хотят. Сейчас лучше помолчать», — подчеркнул Сергей Майоров.

Напомним, что в Новосибирске отменили концерт Оргии Праведников.

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#Культура#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Александр Ляхов#Общественники#Союз отцов#Сергей Майоров
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