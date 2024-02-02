Новосибирский общественник Сергей Майоров удивился свободе режиссера Локшина

По мнению общественника, режиссера прикрывают чиновники от культуры. Необходимо поставить вопрос ребром — не являются ли они «пятой колонной». «На словах и по телевизору — одно. А на деле они дают спокойно отсидеться Диане Арбениной, Михаилу Локшину и остальным. Предпочитают жить в либеральных условиях за наш с вами счет», — заявил Сергей Майоров.