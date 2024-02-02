Новосибирский общественник Сергей Майоров удивился свободе режиссера Локшина

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
Негатив вокруг Михаила Локшина связан с его неоднократной критикой специальной военной операции. Кроме того, утверждается, что режиссер мог неоднократно финансировать ВСУ. Именно это больше всего возмутило главу Союза отцов Новосибирской области Сергея Майорова.
«Это предатель и самый настоящий ненавистник своей страны. Он, не скрывая этого, в открытую финансировал ВСУ. Уверен, что и гонорары от фильма пойдут на Украину. Почему его до сих пор не посадили?», — задал вопрос Сергей Майоров в беседе с Atas.Info.
По мнению общественника, режиссера прикрывают чиновники от культуры. Необходимо поставить вопрос ребром — не являются ли они «пятой колонной». «На словах и по телевизору — одно. А на деле они дают спокойно отсидеться Диане Арбениной, Михаилу Локшину и остальным. Предпочитают жить в либеральных условиях за наш с вами счет», — заявил Сергей Майоров.
Также глава Союза Отцов ответил на вопрос, как следует поступать с артистами, критикующими СВО и российские власти.
«Я всегда против тех, кто против нас. Они нас презирают, поэтому мы должны ответить им тем же. Они одобряют убийство наших солдат, поэтому с ними не нужно либеральничать. Все, кто хочет высказаться, пускай дождутся победы в СВО. Тогда пускай говорят, что хотят. Сейчас лучше помолчать», — подчеркнул Сергей Майоров.
Напомним, что в Новосибирске отменили концерт Оргии Праведников.