Новосибирцы несколько часов не могут улететь домой из Норильска из-за плохой погоды

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
На данный момент пассажиры не могут улететь в пять российских городов.
«Объявлены длительные задержки выполнения рейсов авиакомпании „Сибирь“ и „Нордстар“ в города Москву, Новосибирск, Екатеринбург, Красноярск, Уфу. Более тысячи пассажиров ожидают вылета воздушных судов», — сообщается в Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
На данный момент транспортными прокурорами в аэропортах городов Норильск, Красноярск и Новосибирск проводятся надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о защите прав пассажиров. В случае их нарушения граждане могут обратиться к дежурному прокурору Западно-Сибирской транспортной прокуратуры по телефону: +7 (913) 921-70-00.
Напомним, что на Крещение в Новосибирске экстренно приземлился самолет авиакомпании «Победа».