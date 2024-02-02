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Published Сегодня, 08:03

Modified Сегодня, 08:09

Updated Сегодня, 08:09

Пассажиры не могут улететь уже несколько часов

Новосибирцы несколько часов не могут улететь домой из Норильска из-за плохой погоды

2 февраля 2024, 08:03
Фото: Photo XPress
Пассажиры не могут улететь уже несколько часов

Новосибирские прокуроры взяли на контроль задержку рейсов в аэропорту Норильска

В международном аэропорту имени Н. Н. Урванцева произошла задержка рейсов. Это связано с неблагоприятными климатическими условиями. Ситуация взята на контроль Западно-Сибирской транспортной прокуратурой.

На данный момент пассажиры не могут улететь в пять российских городов.

«Объявлены длительные задержки выполнения рейсов авиакомпании „Сибирь“ и „Нордстар“ в города Москву, Новосибирск, Екатеринбург, Красноярск, Уфу. Более тысячи пассажиров ожидают вылета воздушных судов», — сообщается в Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
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На данный момент транспортными прокурорами в аэропортах городов Норильск, Красноярск и Новосибирск проводятся надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о защите прав пассажиров. В случае их нарушения граждане могут обратиться к дежурному прокурору Западно-Сибирской транспортной прокуратуры по телефону: +7 (913) 921-70-00.

Напомним, что на Крещение в Новосибирске экстренно приземлился самолет авиакомпании «Победа».

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