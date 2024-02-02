Новосибирцы несколько часов не могут улететь домой из Норильска из-за плохой погоды

На данный момент транспортными прокурорами в аэропортах городов Норильск, Красноярск и Новосибирск проводятся надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о защите прав пассажиров. В случае их нарушения граждане могут обратиться к дежурному прокурору Западно-Сибирской транспортной прокуратуры по телефону: +7 (913) 921-70-00.