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Published Сегодня, 10:21

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Установка нового табло находится под вопросом

«Нужны часы с кукушкой?»: фасад «дома-книжки» может остаться без нового табло

2 февраля 2024, 10:21
Фото: VN.ru
Установка нового табло находится под вопросом

В Новосибирске пока не решили судьбу табло на площади Калинина

В Новосибирске планируют установить LED-экран на фасад «дома-книжки» на площади Калинина вместо знаменитых часов. Однако в мэрии его уже заочно считают рекламной конструкцией.

Как сообщает VN.ru, в городской администрации прошло совещание, основной темой которого стала судьба знаменитых часов. По главной достопримечательности площади скучают жители Центрального района. Однако табло уже признано морально устаревшим, а техническая составляющая попросту не подлежит восстановлению.

В руководстве НПЗ предлагают установить на фасаде здания современный Led-экран размером 4 на 9 метров и стоимостью около 6 миллионов рублей. На нем предполагается транслировать время, погоду и поздравления с государственными праздниками.

Однако в мэрии считают, что новый вариант табло станет рекламной конструкцией и будет несовместим со статусом площади Калинина, на которой уже установили стелу «Город трудовой доблести».

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«Мэрия выступает против установки видеоэкрана. Как человек, отвечающий за это направление, я считаю, что размещение в таком виде просто неуместно. Если это нужно жителям, то возможно вернуть часы в изначальном виде», — заявил руководитель управления художественного облика Новосибирска городской мэрии Олег Хорошунов.

Однако представители НПЗ с этим не согласились. «Какие часы? Часы с кукушкой? В любом случае предполагается современный экран. Нам нужен официальный ответ, что мэрия не возражает против такого формата», — резонно заметили представители заводоуправления.

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На данный момент официального разрешения на размещение часов от мэрии не получено.

Напомним, что представители новосибирского бизнес-сообщества обратились к мэрии с просьбой коррекции муниципального законодательства о рекламе. Предприниматели считают изменения чересчур «драконовскими».

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#Новосибирск#Новосибирская область#Мэрия Новосибирска#Площадь Калинина#Александр Ляхов#Часы
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