«Нужны часы с кукушкой?»: фасад «дома-книжки» может остаться без нового табло

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
Как сообщает VN.ru, в городской администрации прошло совещание, основной темой которого стала судьба знаменитых часов. По главной достопримечательности площади скучают жители Центрального района. Однако табло уже признано морально устаревшим, а техническая составляющая попросту не подлежит восстановлению.
В руководстве НПЗ предлагают установить на фасаде здания современный Led-экран размером 4 на 9 метров и стоимостью около 6 миллионов рублей. На нем предполагается транслировать время, погоду и поздравления с государственными праздниками.
Однако в мэрии считают, что новый вариант табло станет рекламной конструкцией и будет несовместим со статусом площади Калинина, на которой уже установили стелу «Город трудовой доблести».
«Мэрия выступает против установки видеоэкрана. Как человек, отвечающий за это направление, я считаю, что размещение в таком виде просто неуместно. Если это нужно жителям, то возможно вернуть часы в изначальном виде», — заявил руководитель управления художественного облика Новосибирска городской мэрии Олег Хорошунов.
Однако представители НПЗ с этим не согласились. «Какие часы? Часы с кукушкой? В любом случае предполагается современный экран. Нам нужен официальный ответ, что мэрия не возражает против такого формата», — резонно заметили представители заводоуправления.
На данный момент официального разрешения на размещение часов от мэрии не получено.
Напомним, что представители новосибирского бизнес-сообщества обратились к мэрии с просьбой коррекции муниципального законодательства о рекламе. Предприниматели считают изменения чересчур «драконовскими».