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Парковку запретили

Парковку запретили в Центральном и Калининском районах Новосибирска

2 февраля 2024, 04:30
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Парковку запретили
Со 2 февраля в Центральном и Калининском районах Новосибирска запретили парковку. В мэрии назвали, где именно ограничили стоянку.

Парковку запретили на участке от улицы Максима Горького до дома № 68а на улице Каменской в Центральном районе. Сделали это в целях обеспечения безопасности и улучшения дорожного движения.

Также, для эффективной уборки дорог города, ввели запрет на остановку транспорта на участках дорог, идущих от улицы Гребенщикова в сторону улицы Краузе и в обратном направлении.

Водителей попросили быть внимательными при проезде на указанных улицах, а также следовать требованиям дорожных знаков.

На нескольких участках улиц в Новосибирске автомобилистам запретят парковку
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#Транспорт#Новосибирск#Автомобиль#Калининский район#Парковка#Эмилия Губарева#Дорожное движение#Центральный район
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