Парковку запретили в Центральном и Калининском районах Новосибирска

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
Modified Сегодня, 04:32
Updated Сегодня, 04:32
Парковку запретили на участке от улицы Максима Горького до дома № 68а на улице Каменской в Центральном районе. Сделали это в целях обеспечения безопасности и улучшения дорожного движения.
Также, для эффективной уборки дорог города, ввели запрет на остановку транспорта на участках дорог, идущих от улицы Гребенщикова в сторону улицы Краузе и в обратном направлении.
Водителей попросили быть внимательными при проезде на указанных улицах, а также следовать требованиям дорожных знаков.