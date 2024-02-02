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Published Сегодня, 13:59

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Мэрия давно практикует перекрытие улицы на время праздников

Проект пешеходной улицы Ленина в Новосибирске разработают в 2024 году

2 февраля 2024, 13:59
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Мэрия давно практикует перекрытие улицы на время праздников
О закрытии одной из центральных улиц для автотранспорта власти говорят уже не первый год

В 2024 году планируется актуализировать дизайн-проект пешеходной зоны на улице Ленина в Центральном районе Новосибирска и разработать необходимую проектную документацию. Об этом заявил начальник муниципального управления по благоустройству общественных пространств Вадим Полещук в пятницу, 2 февраля.

«Проект сложный, начали мы с транспортного моделирования, и оно показало, что перекрытие ул. Ленина от площади Ленина до ул. Урицкого не создаёт серьёзных проблем для транспортных потоков в центральной части города. Фасады домов, многие из которых являются объектами культурного наследия, подземные сети и коммуникации, согласования с бизнес-сообществом, жителями, архитектурная подсветка и многие другие вопросы нам необходимо будет решить во время реализации этого проекта», — сообщил Полещук в ходе торжественного собрания, посвященного подведению итогов работы департамента спорта, культуры и молодежной политики мэрии в 2023 году.

Ранее глава департамента Анна Терешкова говорила, что создать пешеходное пространство необходимо, в первую очередь, в интересах туристов. Однако, по ее словам, других кардинальных перемен на одной из старейших улиц Новосибирска не планируется.

Часть общественников, в свою очередь, критикует даже временное прекращение движение по улице Ленина, которое мэрия практикует на большие праздники. По мнению активистов, это приводит к появлению автомобильных заторов на других центральных улицах.

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