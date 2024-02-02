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Математика тяжело дается ученикам

Результаты ОГЭ по математике могут шокировать родителей в Новосибирске

2 февраля 2024, 06:47
Фото: 1MI
Математика тяжело дается ученикам
Проблемы успеваемости по математике в Новосибирске возникают у учеников девятых классов ежегодно. В прошлом году главный экзамен не сдали 34% учеников. Родители боятся, что в этом году будет такая же картина.

В Новосибирске на заседании комиссии по контролю за исполнением полномочий горсовета было объявлено, что из группы школ с низкими образовательными результатами в 2023 году вышли 26 учреждений, но вошли 14 новых (в настоящее время точное количество школ в этой группе неизвестно).

Результаты ОГЭ по математике в Новосибирске вызвали шок среди родителей в прошлом году. В одной из школ более 30 девятиклассников получили «двойки». По предварительным данным, 34,58% выпускников провалили экзамен. В этом году родители выразили опасения по поводу результатов ОГЭ по математике после пробных экзаменов, где большинство учеников снова получили двойки. Они даже планировали обратиться в прокуратуру по поводу поведения учителей.

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По словам учителя математики из Новосибирска, результаты экзаменов отражают последствия дистанционного обучения, особенно в геометрии. В октябре министр образования региона объяснила, что проблемы с успеваемостью по математике связаны со сложностями в решении геометрических задач и недостаточной грамотностью в чтении условий задачи. В связи с этим разрабатываются методические рекомендации для учителей и школ, пишет Infopro54. Также учителям не хватало часов для преподавания.

Министерство образования планировало провести пробники по математике, подобные ОГЭ, чтобы подготовиться к ГИА 2024 года.

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#Образование#Новосибирск#Новосибирская область#ОГЭ#Результаты#Школы#Эмилия Губарева#Экзамены#Математика
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