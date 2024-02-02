Результаты ОГЭ по математике могут шокировать родителей в Новосибирске

Результаты ОГЭ по математике в Новосибирске вызвали шок среди родителей в прошлом году. В одной из школ более 30 девятиклассников получили «двойки». По предварительным данным, 34,58% выпускников провалили экзамен. В этом году родители выразили опасения по поводу результатов ОГЭ по математике после пробных экзаменов, где большинство учеников снова получили двойки. Они даже планировали обратиться в прокуратуру по поводу поведения учителей.