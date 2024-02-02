Результаты ОГЭ по математике могут шокировать родителей в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
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Updated Сегодня, 06:49
В Новосибирске на заседании комиссии по контролю за исполнением полномочий горсовета было объявлено, что из группы школ с низкими образовательными результатами в 2023 году вышли 26 учреждений, но вошли 14 новых (в настоящее время точное количество школ в этой группе неизвестно).
Результаты ОГЭ по математике в Новосибирске вызвали шок среди родителей в прошлом году. В одной из школ более 30 девятиклассников получили «двойки». По предварительным данным, 34,58% выпускников провалили экзамен. В этом году родители выразили опасения по поводу результатов ОГЭ по математике после пробных экзаменов, где большинство учеников снова получили двойки. Они даже планировали обратиться в прокуратуру по поводу поведения учителей.
По словам учителя математики из Новосибирска, результаты экзаменов отражают последствия дистанционного обучения, особенно в геометрии. В октябре министр образования региона объяснила, что проблемы с успеваемостью по математике связаны со сложностями в решении геометрических задач и недостаточной грамотностью в чтении условий задачи. В связи с этим разрабатываются методические рекомендации для учителей и школ, пишет Infopro54. Также учителям не хватало часов для преподавания.
Министерство образования планировало провести пробники по математике, подобные ОГЭ, чтобы подготовиться к ГИА 2024 года.