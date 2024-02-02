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Коттедж стоит 33 млн

Роскошный коттедж в золоте под неоклассику продают в Новосибирске за 33 млн

2 февраля 2024, 10:10
Фото: N1.ru
Коттедж стоит 33 млн
В Новосибирске на улице Таманской продают элитный коттедж в стиле неоклассика, с золотыми и зеркальными потолками. За недвижимость просят 33 млн рублей.

Площадь данного дома составляет около 500 квадратных метров. Информация о продаже опубликована на одном из бесплатных сайтов. Внутри дома расположено 8 комнат, которые отличает дорогой и эксклюзивный дизайн. В особенности можно выделить золотые и зеркальные потолки высотой 3,7 метра. Весь интерьер украшен произведениями искусства и мебелью в классическом стиле. Кухня оснащена камином, а полы выложены итальянским керамогранитом.

Фото: N1.ru

Ремонт был выполнен с использованием только качественных и дорогостоящих импортных материалов, таких как мозаика, паркетная доска и натяжные потолки, пишет продавец.

В цокольном этаже размещены три жилые комнаты, а также помещения под прачечную, сушилку, спортзал и бильярдную. Также есть сауна. На первом этаже находится входная зона, просторная гостиная площадью 86,5 кв. м., кухня и детская комната. На втором этаже расположены холл площадью 52,5 кв. м., санузел площадью 10,8 кв.м и три спальни.

Фото: N1.ru

Вокруг всего дома установлена система видеонаблюдения. Рядом с коттеджем находятся магазины, два детских сада, школа № 51 и остановка общественного транспорта.

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