Роскошный коттедж в золоте под неоклассику продают в Новосибирске за 33 млн

В цокольном этаже размещены три жилые комнаты, а также помещения под прачечную, сушилку, спортзал и бильярдную. Также есть сауна. На первом этаже находится входная зона, просторная гостиная площадью 86,5 кв. м., кухня и детская комната. На втором этаже расположены холл площадью 52,5 кв. м., санузел площадью 10,8 кв.м и три спальни.