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Следующее заседание назначили на 6 марта 2024 года

С компании новосибирского депутата требуют 55 млн рублей за срыв ремонта Заксобрания

2 февраля 2024, 10:16
Фото: 1MI
Следующее заседание назначили на 6 марта 2024 года
ГКУ «Хозяйственное управление» требует взыскать с подрядчика — компании ООО «ПрогрессСтройГрупп» — почти 55,5 млн рублей за невыполение условий контракта.

Из них 45 млн рублей — это неосновательное обогащение, почти 9 млн рублей — пени, 912 тысяч рублей — проценты за пользование чужими деньгами. Соответствующие документы опубликованы на сайте Арбитражного суда Новосибирской области.

В 2022 году «ПрогрессСтройГрупп» стало победителем торгов на проведение капитального ремонта холла Заксобрания. Цена контракта составила 60 млн рублей. Но заказчик расторг контракт из-за нарушения сроков выполнения работ.

Следующее заседание назначили на 6 марта 2024 года.

Гендиректор компании «ПрогрессСтройГрупп» Александр Аверкин является депутатом Заксобрания НСО, руководителем фракции «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость».

Согласно информации системы СПАРК, 31.01.2024 региональная налоговая служба вынесла решение о приостановлении операций по счетам ООО «ПрогрессСтройГрупп».

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#Новосибирск#Новосибирская область#Ремонт#Арбитражный суд#Депутат#Заксобрание#Контракт#Подрядчик#Алёна Рогонова
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