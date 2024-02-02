С компании новосибирского депутата требуют 55 млн рублей за срыв ремонта Заксобрания

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Из них 45 млн рублей — это неосновательное обогащение, почти 9 млн рублей — пени, 912 тысяч рублей — проценты за пользование чужими деньгами. Соответствующие документы опубликованы на сайте Арбитражного суда Новосибирской области.
В 2022 году «ПрогрессСтройГрупп» стало победителем торгов на проведение капитального ремонта холла Заксобрания. Цена контракта составила 60 млн рублей. Но заказчик расторг контракт из-за нарушения сроков выполнения работ.
Следующее заседание назначили на 6 марта 2024 года.
Гендиректор компании «ПрогрессСтройГрупп» Александр Аверкин является депутатом Заксобрания НСО, руководителем фракции «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость».
Согласно информации системы СПАРК, 31.01.2024 региональная налоговая служба вынесла решение о приостановлении операций по счетам ООО «ПрогрессСтройГрупп».