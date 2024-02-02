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Published Сегодня, 08:54

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СГК запустила в Новосибирске горячую линию по перерасчетам за тепло

СГК запустила в Новосибирске горячую линию по перерасчетам за тепло

2 февраля 2024, 08:54
Фото: 1MI
СГК запустила в Новосибирске горячую линию по перерасчетам платы за теплоэнергию из-за повреждений на теплосетях. Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба компании.

Для перерасчета выделили отдельную линию.

Уточнить информацию по перерасчетам по итогам января 2024 года — после повреждений на теплосетях — можно по номеру контактного центра СГК 8-800-300-55-55, — сказано в сообщении.

Контактного центр работает в будние дни с 8:00 до 20:00, в выходные — с 8:30 до 17:00.

Как получить перерасчет и компенсацию из-за коммунальных аварий в Новосибирске
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Ранее в СГК заверили, что жители 2275 многоквартирных домов, пострадавших от коммунальных аварий, получат возмещение материального ущерба. Также компенсируют материальные потери — ущерб имуществу. В мэрии Новосибирска призвали руководство компании добровольно компенсировать и моральный вред пострадавшим жителям.

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#Новосибирск#Горячая линия#Теплосети#Коммунальная авария#Коммунальные аварии в Новосибирске — как мерзнет город#СГК#Алёна Рогонова#Перерасчеты#Контактный центр
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