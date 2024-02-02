СГК запустила в Новосибирске горячую линию по перерасчетам за тепло

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Для перерасчета выделили отдельную линию.
Уточнить информацию по перерасчетам по итогам января 2024 года — после повреждений на теплосетях — можно по номеру контактного центра СГК 8-800-300-55-55, — сказано в сообщении.
Контактного центр работает в будние дни с 8:00 до 20:00, в выходные — с 8:30 до 17:00.
Ранее в СГК заверили, что жители 2275 многоквартирных домов, пострадавших от коммунальных аварий, получат возмещение материального ущерба. Также компенсируют материальные потери — ущерб имуществу. В мэрии Новосибирска призвали руководство компании добровольно компенсировать и моральный вред пострадавшим жителям.