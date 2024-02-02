Синоптик рассказала, стоит ли ждать раннюю весну в Новосибирске

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
Весь февраль в Новосибирской области температура будет выше климатической нормы. Будет идти снег разной интенсивности, в отдельные дни декады на фоне похолодания небо будет проясняться.
Пока в регионе достаточно теплая атмосфера, предпосылок к волнам холода нет. Есть тенденция, что тепло будет сохраняться. При этом зима может иметь затяжной характер, теплые дни могут чередоваться с периодами холода, — говорит эксперт.
Первая декада февраля будет выше климатической нормы на 3-5 градуса. Исключением станут 2-3 дня холода в середине второй декады, когда столбики термометров опустятся до -20 градусов. Но уже в начале третьей декады заметно потеплеет, в последнюю пятидневку февраля днем термометры вовсе будут показывать до +2…+3 градусов.
Справка
Среднемесячная температура февраля-2024 в Новосибирской области -12…-15 градусов.
Повышение температуры прогнозируют уже на предстоящих выходных, 3–4 февраля. 5 февраля и в последующие дни дневная температура составит -1…-6 градусов. Ночью в этот период будет достаточно тепло, -5…-10 градусов, при прояснениях в отдельных районах — до -15 градусов.