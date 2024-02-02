Синоптик рассказала, стоит ли ждать раннюю весну в Новосибирске

Первая декада февраля будет выше климатической нормы на 3-5 градуса. Исключением станут 2-3 дня холода в середине второй декады, когда столбики термометров опустятся до -20 градусов. Но уже в начале третьей декады заметно потеплеет, в последнюю пятидневку февраля днем термометры вовсе будут показывать до +2…+3 градусов.