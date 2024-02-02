Снос старейшего ДК в Новосибирске подешевел в 10 раз из-за сомнительного подрядчика

Здание на Ватутина, 19, в котором много десятилетний работал дом культуры имени Клары Цеткин, было построено в стиле конструктивизм в 1933 году, как фабрика-кухня для соцгорода завода «Сибкомбайн». Строение числится на балансе муниципалитета и много лет находится в аварийном состоянии. Ранее власти заявляли о разработке проекта реконструкции здания, стоимость всех работ оценивалась в сумму в районе 450 млн рублей. Однако в итоге деньги из бюджета так и не были выделены.