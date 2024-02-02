Снос старейшего ДК в Новосибирске подешевел в 10 раз из-за сомнительного подрядчика

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
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Updated Сегодня, 04:32
Департамент земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска заключил контракт с ООО «Эверест» на демонтаж здания бывшего ДК им. Клары Цеткин в Ленинском районе. Стоимость контракта, к которым ознакомился корреспондент Atas.Info, составила 2,695 млн рублей. При этом первоначально специалисты муниципалитета оценили работы по сносу строения более чем в 25 млн рублей. Стоимость упала в ходе электронного аукциона, на который было подано девять заявок.
Любопытно, что изначально мэрия требовала от подрядчика полностью завершить работы по сносу до 1 апреля. Подписанный же контракт действует до конца 2024 года. ООО «Эверест» должно полностью демонтировать двухэтажное здание общей площадью 3924,5 квадратных метра, вывести весь строительный мусор, засыпать котлован и разровнять площадку.
Согласно данным системы СПАРК, ООО «Эверест» было зарегистрировано в 2017 году и относится к категории малых предприятий с родом деятельности «работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки». Единственным владельцем компании выступает Георгий Егоров, чистая прибыль по результатам 2022 года составила 810 тысяч рублей.
За четыре последних года компания заключила 30 госконтрактов на общую сумму более 114,5 млн рублей. Однако часть из них остались так и не выполнены, часть исполнены с начислением штрафов и пени. При этом значительное число торгов было выиграно со снижением цены более чем на 25%.
Здание на Ватутина, 19, в котором много десятилетний работал дом культуры имени Клары Цеткин, было построено в стиле конструктивизм в 1933 году, как фабрика-кухня для соцгорода завода «Сибкомбайн». Строение числится на балансе муниципалитета и много лет находится в аварийном состоянии. Ранее власти заявляли о разработке проекта реконструкции здания, стоимость всех работ оценивалась в сумму в районе 450 млн рублей. Однако в итоге деньги из бюджета так и не были выделены.
До того, как здание окончательно признали аварийным, в нем работал театр «На Левом берегу».