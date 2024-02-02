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Published Сегодня, 04:28

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Снос старейшего ДК в Новосибирске подешевел в 10 раз из-за сомнительного подрядчика

Снос старейшего ДК в Новосибирске подешевел в 10 раз из-за сомнительного подрядчика

2 февраля 2024, 04:28
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Изначально мэрия собиралась потратить на снос здания бывшего ДК им. Клары Цеткин более 25 млн рублей, а в итоге стоимость контракта составила 2,6 млн

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска заключил контракт с ООО «Эверест» на демонтаж здания бывшего ДК им. Клары Цеткин в Ленинском районе. Стоимость контракта, к которым ознакомился корреспондент Atas.Info, составила 2,695 млн рублей. При этом первоначально специалисты муниципалитета оценили работы по сносу строения более чем в 25 млн рублей. Стоимость упала в ходе электронного аукциона, на который было подано девять заявок.

Любопытно, что изначально мэрия требовала от подрядчика полностью завершить работы по сносу до 1 апреля. Подписанный же контракт действует до конца 2024 года. ООО «Эверест» должно полностью демонтировать двухэтажное здание общей площадью 3924,5 квадратных метра, вывести весь строительный мусор, засыпать котлован и разровнять площадку.

Согласно данным системы СПАРК, ООО «Эверест» было зарегистрировано в 2017 году и относится к категории малых предприятий с родом деятельности «работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки». Единственным владельцем компании выступает Георгий Егоров, чистая прибыль по результатам 2022 года составила 810 тысяч рублей.

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За четыре последних года компания заключила 30 госконтрактов на общую сумму более 114,5 млн рублей. Однако часть из них остались так и не выполнены, часть исполнены с начислением штрафов и пени. При этом значительное число торгов было выиграно со снижением цены более чем на 25%.

Здание на Ватутина, 19, в котором много десятилетний работал дом культуры имени Клары Цеткин, было построено в стиле конструктивизм в 1933 году, как фабрика-кухня для соцгорода завода «Сибкомбайн». Строение числится на балансе муниципалитета и много лет находится в аварийном состоянии. Ранее власти заявляли о разработке проекта реконструкции здания, стоимость всех работ оценивалась в сумму в районе 450 млн рублей. Однако в итоге деньги из бюджета так и не были выделены.

До того, как здание окончательно признали аварийным, в нем работал театр «На Левом берегу».

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